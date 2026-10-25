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La presentazione.
26 ottobre 2026 alle 00:41

Amicizia e mistero per i piccoli lettori 

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Gli incontri delle Anteprime del Dicembre Letterario, il percorso che accompagna il Festival organizzato dal Club di Jane Austen Sardegna, si aprono questa volta alla curiosità dei piccoli lettori: domani, alle 18.30, al Giardino d’Inverno del Teatro Doglio, Vanessa Roggeri presenta in prima nazionale assoluta “Il Fortunatrofio”, edito da Piemme, il suo primo romanzo per bambini.

Dopo i libri destinati agli adulti, la scrittrice cagliaritana affida a tre giovanissime protagoniste una storia di amicizia e mistero, nella quale cercare la verità significa anche trovare il coraggio di ribellarsi all’ingiustizia. «Gli orfanotrofi sono da sempre dei luoghi letterari di grande suggestione – racconta Roggeri –. Ho cercato di dare voce a bambini troppo spesso invisibili, di mettere in luce il coraggio e l’intelligenza delle piccole protagoniste alle prese con un mistero da risolvere, depotenziando il male portato dagli adulti attraverso l’ironia».

Dopo i successi del “Il cuore selvatico del ginepro”, “Fiore di fulmine” e “La cercatrice di corallo”, Roggeri torna alle Anteprime con un libro che inaugura un rapporto diverso con chi legge: per la prima volta si rivolge ai bambini, affidando a tre di loro il compito di condurre l’avventura. Per il pubblico che la conosce sarà l’occasione di scoprirne questo nuovo percorso; per i piccoli lettori, la possibilità di incontrare l’autrice insieme alle sue protagoniste. A conversare con l’autrice sarà Giuditta Sireus, direttrice artistica del Festival, in un incontro rivolto a lettori di ogni età. L’appuntamento è realizzato con il sostegno di Comune, Fondazione di Sardegna e Regione Autonoma della Sardegna e in collaborazione con Palazzo e Teatro Doglio. L’ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria su Eventbrite.

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