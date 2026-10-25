Amicizia e mistero per i piccoli lettori 

Gli incontri delle Anteprime del Dicembre Letterario, il percorso che accompagna il Festival organizzato dal Club di Jane Austen Sardegna, si aprono questa volta alla curiosità dei piccoli lettori: domani, alle 18.30, al Giardino d’Inverno del Teatro Doglio, Vanessa Roggeri presenta in prima nazionale assoluta “Il Fortunatrofio”, edito da Piemme, il suo primo romanzo per bambini.

Dopo i libri destinati agli adulti, la scrittrice cagliaritana affida a tre giovanissime protagoniste una storia di amicizia e mistero, nella quale cercare la verità significa anche trovare il coraggio di ribellarsi all’ingiustizia. «Gli orfanotrofi sono da sempre dei luoghi letterari di grande suggestione – racconta Roggeri –. Ho cercato di dare voce a bambini troppo spesso invisibili, di mettere in luce il coraggio e l’intelligenza delle piccole protagoniste alle prese con un mistero da risolvere, depotenziando il male portato dagli adulti attraverso l’ironia».

Dopo i successi del “Il cuore selvatico del ginepro”, “Fiore di fulmine” e “La cercatrice di corallo”, Roggeri torna alle Anteprime con un libro che inaugura un rapporto diverso con chi legge: per la prima volta si rivolge ai bambini, affidando a tre di loro il compito di condurre l’avventura. Per il pubblico che la conosce sarà l’occasione di scoprirne questo nuovo percorso; per i piccoli lettori, la possibilità di incontrare l’autrice insieme alle sue protagoniste. A conversare con l’autrice sarà Giuditta Sireus, direttrice artistica del Festival, in un incontro rivolto a lettori di ogni età. L’appuntamento è realizzato con il sostegno di Comune, Fondazione di Sardegna e Regione Autonoma della Sardegna e in collaborazione con Palazzo e Teatro Doglio. L’ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria su Eventbrite.

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