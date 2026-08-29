SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
Carbonia.
30 agosto 2026 alle 00:24

Ambulanze ferme al pronto soccorso, protestano i volontari del 118 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Protesta ieri davanti all’ospedale Sirai di Carbonia: gli operatori di alcune associazioni del 118 hanno incrociato le braccia simbolicamente. «Una decina di ambulanze sono bloccate, gli operatori attendono la restituzione delle barelle per tornare in servizio», dice Pierpaolo Emmolo del Socor: «Non è vero che si stanno risolvendo i problemi del pronto soccorso, come invece appare dalle comunicazioni della direzione dell’Asl».

Intanto il gruppo Carbonia Avanti in Consiglio e Giunta comunali rimarca che la sanità non vive di proclami, interviste e presenze ai dibattiti pubblici, ma deve dare risposte concrete ai problemi. «Per rendersene conto basta prenotare una visita specialistica nel Sulcis Iglesiente o accedere al pronto soccorso del Sirai. Quante persone devono spostarsi per curarsi e quante si rivolgono al privato perché il pubblico non funziona? Va bene la svolta comunicativa, ma ai cittadini servono fatti e servizi che funzionano».

Interviene il consigliere regionale di FdI, Gianluigi Rubiu: «Abbiamo visto una situazione drammatica: 38 pazienti sulle barelle. Non è sanità». Ieri mattina Rubiu ha fatto un sopralluogo al pronto soccorso con Daniela Garau, consigliera comunale di minoranza: «Un’emergenza che la Regione non può più ignorare. Basta proclami: riaprano Ortopedia, Neurologia e gli ambulatori specialistici».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Turismo

Bosa, stagione in chiaroscuro

«Le presenze sono in linea con gli anni scorsi, ma servono più servizi» 
Serafino Corrias
Turismo

I voli da New York, il sogno americano che va oltre l’estate

«Clienti con alta capacità di spesa che non cercano solo il mare» 
Tania Careddu
I controlli

Multa per la spiaggia occupata

A Villasimius sdraio vuote sin dall’alba in attesa dei bagnanti 
Andrea Manunza
Turismo

«Escursioni e cammini, mancano rifugi e servizi»

La replica di Cuccureddu: in questi anni investite risorse, progetti fermi al Ministero 
Giuseppe Deiana
Durissimo il consigliere Cioni (Sardistas): «Ora basta, siamo stanchi di subire»

«Nuovo scempio ambientale» Selargius, tutti contro il Bess

Appelli al sindaco che prende tempo: «Devo vedere le carte» 
Giorgia Daga
L’incendio

Cantiere forestale distrutto e quattro feriti

Arzana: la Procura indaga per disastro ambientale, i turisti fotografano lo scempio 
Roberto Secci
La polemica

Ranucci via da Report, ma il caso è ancora aperto

I suoi legali contestano la legittimità della destituzione e chiedono i danni 