Ambiente, il nuovo assessore è Palmieri 

Accordo trovato con Sardegna al Centro 20Venti e con tutta la maggioranza che governa Selargius. Un finale non scontato viste le recenti tensioni nella base locale del centrodestra, superate due giorni fa con un vertice fra alleati. Alla guida dell’assessorato all’Ambiente - insieme alle deleghe Viabilità e manutenzione strade - arriva Giuliano Palmieri, attuale consigliere comunale, alla sua terza esperienza nella maggioranza in Comune, per la prima volta nei banchi della Giunta.

Il neo assessore

Il decreto è stato firmato ieri dal sindaco Gigi Concu, dopo un incontro chiarificatore in maggioranza. «Giuliano Palmieri, già consigliere comunale in quota Sardegna al Centro 20Venti, entra a far parte della Giunta con le deleghe ai Servizi tecnologici, Manutenzione strade e Viabilità, Verde e Arredo urbano, Manutenzioni programmate e Gestione tecnico amministrativa del Comune», l’annuncio del sindaco. «Siamo certi che saprà dare un apporto importante all’azione amministrativa». Palmieri prende il posto dell’ex assessore Gigi Gessa, coinvolto a febbraio nell’inchiesta per presunte indebite pressioni sulla San Germano, la società che gestisce la raccolta dei rifiuti.

Le prima parole

«Un assessorato importante che mi impegno a guidare con la massima attenzione e disponibilità», commenta il neo esponente della Giunta Concu, luogotenente dei carabinieri ora in pensione. In agenda ci sono già le priorità su cui concentrarsi: «Sicuramente lavorerò da subito per una più attenta riorganizzazione nella gestione dell’ambiente, nella cura del verde e nei servizi tecnologici. E per quanto riguarda la viabilità, compatibilmente con il tempo che resta da qui a fine consiliatura, è mia intenzione lavorare all’aggiornamento del piano del traffico comunale che tenga conto delle nuove esigenze della città». L’ultimo risale infatti a vent’anni fa. «C’è tanto da fare, io ci metterò la mia esperienza maturata negli anni nei banchi della maggioranza, al fianco del sindaco e del resto della Giunta. E aperto al confronto costruttivo con la minoranza».

Gli equilibri

Il resto della Giunta non cambia. Per ora nessun ingresso della Lega, i Riformatori tengono due caselle, e sul settimo assessorato resta il contrasto fra legge nazionale e regionale sul numero massimo di assessorati consentiti a una città come Selargius, stallo burocratico che al momento blocca l’allargamento dell’esecutivo. Senza però - almeno apparentemente - malumori fra forze politiche alleate che nelle scorse settimane rischiavano di far esplodere una crisi di maggioranza a meno di un anno dalle Amministrative in città.

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