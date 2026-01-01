VaiOnline
"Amadeus" su Sky 

Molti strafalcioni storici e altrettante licenze ma la serie “Amadeus” di Sky piace e affronta il mito di Mozart con uno sguardo moderno, scegliendo di rileggere una figura iper-celebrata senza trasformarla in un santino.

Il racconto si muove tra genialità e fragilità, mostrando come il talento assoluto possa convivere con l’inadeguatezza, l’eccesso e una profonda solitudine. Più che una semplice narrazione biografica, la serie lavora sui contrasti: luce e ombra, successo e fallimento, arte e potere. La messa in scena è curata, con un’attenzione particolare all’atmosfera e al ritmo emotivo, mentre i personaggi vengono costruiti con ambiguità, evitando giudizi netti. Centrale è il tema dell’invidia e del riconoscimento.

