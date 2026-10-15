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Sant’Elia.
16 ottobre 2026 alle 00:36

Altri 6 milioni di euro per il completamento del Parco degli Anelli 

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Un altro passo verso la realizzazione e il completamento del Parco degli Anelli a Sant’Elia. La Giunta ha aggiornato gli indirizzi per la variante al progetto esecutivo del secondo e terzo lotto e per la progettazione di un quarto lotto di completamento: per questo verrà previsto un finanziamento aggiuntivo di sei milioni di euro, nell’ambito della programmazione del bilancio 2027-2029. Tra gli interventi figurano la recinzione dell’intero Parco, la revisione delle aree di sosta, la sistemazione dell’arena per gli spettacoli all’aperto e interventi per integrare il parco con la riqualificazione complessiva di Sant’Elia.

Non solo. La giunta comunale ha previsto anche la riqualificazione e recupero funzionale del parco Jovanotti: un intervento inserito nel contesto del percorso di progressivo miglioramento del quartiere Sant’Elia, della qualità paesaggistica e ambientale, delle condizioni di sicurezza e della fruibilità da parte dei residenti. Previsto, per queste finalità, un investimento complessivo di 400mila euro.

Un altro finanziamento (250 mila euro) è stato approvato invece per la realizzazione di due nuovi moduli prefabbricati di servizi igienici nell’area tra via Vulcano e via Stromboli. Saranno destinati agli operatori economici, ma anche all’utenza dei nuovi spazi individuati dall’amministrazione per ospitare i mezzi mobili di somministrazione di alimenti e bevande.

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