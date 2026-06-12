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Castiadas.
13 giugno 2026 alle 00:24

Altre quattro aree per la vendita di panini e frutta 

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Quattro aree per la vendita di panini e salsicce (ma anche di frutta o verdura) in forma itinerante lungo il litorale di Castiadas. Lo ha stabilito il Consiglio comunale in via provvisoria confermando la decisione presa negli anni scorsi. Sono quella in località “Belvedere” sulla panoramica per Villasimius, la piazza nella borgata di Camisa (l’unica in una zona più interna) e due in località Santa Giusta, uno nei pressi dei parcheggi comunali e l’altro nell’incrocio lungo la strada che porta all’ingresso sud di Costa Rei. L’attività potrà essere esercitata per un massimo di 12 ore al giorno tra le 9 e le 21.

«Tra gli obiettivi dell’amministrazione», ha rimarcato il sindaco Eugenio Murgioni, «c’è proprio quello di incrementare l’offerta di servizi ai fruitori delle spiagge. Uno di questi è la vendita o somministrazione di alimenti e bevande. In ogni caso non stiamo andando a posizionarli vicino ai chioschi esistenti ma in aree sprovviste di servizi». Il Consiglio si è espresso in attesa dell’approvazione del piano di utilizzo dei litorali e dunque anche per questo «l’assegnazione delle aree assume un carattere temporaneo e provvisorio. Era però necessario garantire la continuità delle attività economiche e dei servizi offerti». Sempre da potenziare i controlli: sarebbero diversi gli ambulanti durante la stagione estiva esercitano senza regolare autorizzazione.

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