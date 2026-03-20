Alto impatto, controlli e denunce 

Controlli a tappeto nel territorio di Cabras. Dopo i recenti fatti, dai raid delle baby gang ai furti nello stagno fino agli incendi auto, il Comitato per l’ordine e la sicurezza ha disposto controlli ad “alto impatto” che hanno visto in campo 28 operatori di Polizia di Stato (squadre Mobile, Volante, Acque Interne, Prevenzione crimine, Amministrativa e Anticrimine), Carabinieri, Guardia di finanza, Capitaneria di porto e Polizia locale di Cabras.

Nel corso dell’operazione sono state identificate 119 persone e sono stati controllati 73 autoveicoli. È stata inoltre eseguita una perquisizione personale e sono stati effettuati sei controlli nei confronti persone sottoposte a misure limitative della libertà personale. Una persona è stata denunciata per guida in stato di ebbrezza. Controlli anche nei bar e nei locali: il titolare di un ristorante è stato sanzionato per irregolarità relative alla tracciabilità dei prodotti ittici, circa 5 chili di pesce sono stati sequestrati.

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