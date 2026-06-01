Alpigiano e Flore, podio a Grosseto nei 400 ostacoli 

Al Toscana Meeting Tour disputato a Grosseto, l'oristanese Luca Flore (Roma Acquacetosa) e il nuorese Francesco Alpigiano (Cus Cagliari) sono stati primo e terzo nei 400 ostacoli. Per Flore è arrivato il personale a 50”95, terzo sardo di sempre dopo Giampiero Idda, 49”89 nel 1984, e Angelo Locci, 50”18 nel 1987. Personale anche per Alpigiano che ha chiuso la gara in 52"28 migliorando il primato regionale Under 20 di Marco Pessini (Atl. Oristano), 52"2 manuale nel 1977, ottenendo anche il minimo di ammissione ai i mondiali Juniores (Eugene 5-9 agosto).

Universitari

Sempre nel giro di pista con barriere, ottava piazza per Beatrice Porcu (Cus Cagliari) ai tricolori universitari disputati a Novara. L'atleta di Carbonia ha chiuso la gara in 1'01”49. Nella stessa prova 1'08"38 per Giulia Marongiu (Cus Sassari). Personali negli 800 e 1500 metri per Michele Murenu (Cus Cagliari-Cagliari Mar. Club), 1'54"63 e 3'58"26. Bene le staffette del Cus Cagliari: sesta in 47"93 la 4x100, con Silvia Aru, Claudia Bois, Laura Murgia e Beatrice Porcu, settima in 3'19"30 la 4x400 composta da Valerio Ardenghi, Michele Murenu, Emanuele Perra e Nicolò Caddeu.

Master

Atletica Selargius, in campo maschile, e Shardana Sassari, tra le donne, si sono confermati campioni sardi di società Master. I selargini, con 10610 punti, hanno preceduto l'Accademy Olbia, 7098, e la Dinamica Sardegna Oristano, 5978, tutte con 13 punteggi, mentre la Shardana, 10077, si è imposta su Cagliari Atletica Leggera, 9469, e Libertas Campidano, 8869. Nei punteggi individuali sopra i 1000 punti vanno Daniela Lai (Cagliari Atl. Leggera, F45), 12.62 (1062), e Monica Dessì (Shardana, SF60), 14.68, nei 100 metri, e 26.82 (1013) e 30.45 (1103) con vento contrario (-2.1 e -3.6). Mille punti anche per Roberta Ferru (Cagliari Atl. Leggera, F55), 11'37”3 nei 3000 e per le marciatrici della Studium Maria Antonia Pais (F60) e Rita Atzeni (F55).



RIPRODUZIONE RISERVATA