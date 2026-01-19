Aloia fa sognare il Monastir 

Monastir. Una prova di carattere che vale il quinto posto in classifica in Serie D. La vittoria di domenica scorsa al Comunale contro il Real Monterotondo ha permesso al Monastir di superare il Budoni ed entrare in zona playoff: un risultato dedicato dalla società alla tifosa Ilaria Cossu, scomparsa nei giorni scorsi e ricordata con uno striscione sugli spalti.

Prudenza

Le prestazioni della squadra convincono sempre di più, ma il tecnico Marcello Angheleddu predica prudenza per la seconda parte di stagione: «Il nostro obiettivo è sempre la salvezza. Non ci interessa la classifica ma migliorare ogni settimana. Siamo soddisfatti, abbiamo proposto ciò che avevamo preparato in settimana con una prova di alto livello. Ho a disposizione un gruppo forte e compatto».

L’allenatore elogia anche il lavoro svolto da Alessandro Aloia, che grazie ai due gol rifilati ai laziali ha raggiunto quota undici reti in campionato (più uno in Coppa Italia): «Come ogni attaccante vive per il gol, ma soprattutto ha la capacità di lavorare per la squadra. Tiene sempre alta l’asticella della positività. È un trascinatore anche fuori dal campo. Avevo immaginato questo tipo di percorso, mi fa piacere che stia avvenendo».

Domenica

Domenica i campidanesi saranno impegnati in trasferta sul campo del Cassino, fanalino di coda del girone: «È una squadra con ottimi giocatori attaccati alla maglia e un allenatore con un’idea evoluta di calcio. Negli ultimi anni ha anche disputato i playoff. Si trova in una situazione complicata e quando si è in basso gli episodi iniziano a pesare il doppio. Dovremo essere ambiziosi e concentrati», conclude Angheleddu.

In avanti

Anche l’attaccante Alessandro Aloia tiene i piedi per terra in vista dei prossimi match: «Stiamo facendo un buon campionato ma siamo tutti focalizzati sull’obiettivo salvezza. Una volta raggiunti i quaranta punti si può eventualmente parlare di altri obiettivi. Pensiamo ad allenarci ogni giorno conquistando più punti possibili in ogni gara, a partire da domenica. In campo cerchiamo sempre di tenere il pallino del gioco».

Il numero undici si trova al quarto posto in classifica marcatori: «Non mi aspettavo così tanti gol a questo punto. Sapevo che sarebbe stato un campionato tosto ,dove avrei dovuto impegnarmi al massimo. Mi fa piacere avere già raggiunto il mio primo obiettivo personale ma mi soddisfa di più aver contribuito a far fare punti alla mia squadra», conclude la punta classe 1996.

RIPRODUZIONE RISERVATA