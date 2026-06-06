Alloro a Napoli per i giovani musicisti 

Un’orchestra di ragazzi è una comunità che cresce. Cinque allievi dell’Istituto comprensivo 2 di Tortolì si sono classificati primi al concorso nazionale musicale Saverio Mercadante che si è tenuto a Napoli. Sono Matteo Cicì, Sara Salerno, Alice Chessa (flautisti), Giulia Vitiello (pianista) ed Enrico Cabiddu (chitarrista). Durante l’anno sono stati seguiti dagli insegnanti Sarah Mameli (flauto), Alessandro Perra (pianoforte), Chiara Derme (violino) e Riccardo Basciu (chitarra). Per i cinque allievi, iscritti al terzo anno, si è concluso quest’anno il percorso musicale: con loro, tre anni fa, la scuola aveva inaugurato il corso. Si sono qualificati secondi e terzi allo stesso concorso Francesco Staffa, Edoardo Monni, Romeo Ingrosso, Vincenzo Corongiu, Emma Secci, Stefano Scalas, Giorgia Marongiu, Agata Bagnasco, Giorgia Corda, Carlotta Ruvolo. L’atto celebrativo del percorso musicale si è svolto venerdì sera al teatro San Francesco con il concerto di fine anno.

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