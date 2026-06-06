VaiOnline
Tortolì.
07 giugno 2026 alle 00:27

Alloro a Napoli per i giovani musicisti 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Un’orchestra di ragazzi è una comunità che cresce. Cinque allievi dell’Istituto comprensivo 2 di Tortolì si sono classificati primi al concorso nazionale musicale Saverio Mercadante che si è tenuto a Napoli. Sono Matteo Cicì, Sara Salerno, Alice Chessa (flautisti), Giulia Vitiello (pianista) ed Enrico Cabiddu (chitarrista). Durante l’anno sono stati seguiti dagli insegnanti Sarah Mameli (flauto), Alessandro Perra (pianoforte), Chiara Derme (violino) e Riccardo Basciu (chitarra). Per i cinque allievi, iscritti al terzo anno, si è concluso quest’anno il percorso musicale: con loro, tre anni fa, la scuola aveva inaugurato il corso. Si sono qualificati secondi e terzi allo stesso concorso Francesco Staffa, Edoardo Monni, Romeo Ingrosso, Vincenzo Corongiu, Emma Secci, Stefano Scalas, Giorgia Marongiu, Agata Bagnasco, Giorgia Corda, Carlotta Ruvolo. L’atto celebrativo del percorso musicale si è svolto venerdì sera al teatro San Francesco con il concerto di fine anno.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Amministrative

Quartu, sfida aperta nella terza città sarda

Campo largo civico, centrodestra e outsider: l’uscente Milia se la vede con Porcu e Matta 
Federica Lai
Il caso

Emigrati, dimissioni in massa

Alessandra Carta
Il Consiglio dei ministri dà l’ok ad altri progetti: «Tutto passa sopra la testa dei sardi, paesaggio in pericolo»

Un’invasione da oltre 77mila pannelli

Cresce l’allarme di comitati e sindaci dopo gli ultimi via libera a Uta e Serramanna 
Al. Car.
Inclusione

Studio, arte e lavoro per scoprire il valore delle persone fragili

Il progetto “Mine vaganti” dedicato ai giovani nello spettro autistico 
Romina Piscedda
Carburanti

Accise, taglio prorogato e dimezzato

Sconti sino al 3 luglio ma sul diesel c’è la riduzione da 10 a 5 centesimi 
ndr
La tragedia

Palazzina crollata: tre morti e due feriti

Esplosione intorno alle 5 del mattino, si ipotizza una fuga di gas 
Milano

Ucciso per errore: 17 contro uno

Una gang l’avrebbe scambiato per un appartenente a un gruppo rivale 