Allerta arancione per gli incendi in città 

La Protezione Civile regionale ha diramato un nuovo bollettino di previsione di pericolo incendio per la giornata di oggi. Con livello di rischio codice arancione (pericolosità alta), resta ancora interessato il territorio di Cagliari.

L’amministrazione comunale invita tutte le cittadine e i cittadini «a prestare la massima attenzione e adottare comportamenti responsabili per tutelare la propria sicurezza e della collettività, il patrimonio ambientale e paesaggistico».

Le previsioni del tempo per il resto della settimana dicono che la città sarà investita in pieno dalla nuova ondata di caldo: tra giovedì e venerdì il picco, che potrebbe portare le temperature massime sopra i 40 gradi. In quei giorni sono previsti venti dai quadranti sud e un’umidità sopra la media del periodo.

RIPRODUZIONE RISERVATA