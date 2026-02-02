Allenamento a porte aperte alla Domus 

Ancora un giorno di riposo per i giocatori del Cagliari che si ritroveranno domani pomeriggio per la ripresa della preparazione dopo il successo sul Verona. L’appuntamento, però, non è come al solito al Crai Sport Center di Assemini, ma alla Unipol Domus. E per l’occasione, lo stadio sarà aperto ai tifosi che potranno così assistere all’allenamento dalla Curva Nord.

I tifosi

Il Cagliari cerca, dunque, nell’entusiasmo (contagioso) dei suoi tifosi la carica giusta per cominciare alla grande la settimana che porta alla partitissima di lunedì prossimo con la Roma (all’Olimpico il fischio d’inizio è fissato per le 20.45). Per assistere alla seduta sarà sufficiente entrare sul sito cagliaricalcio.com o su quello di TicketOne e scaricare dal link apposito il pass gratuito (sino ad un massimo di due). I cancelli saranno aperti dalle 14.30, l’inizio dell’allenamento è previsto per le 15.30.

Il punto

L’ultima gara non ha lasciato strascichi dal punto di vista fisico. Sotto osservazione, chiaramente, gli infortunati, in particolare Deiola e Folorunsho. Decisamente più avanti il centrocampista di San Gavino che sabato scorso è andato in panchina. Spera di farlo entro metà febbraio anche il compagno romano. Tempi di recupero decisamente più lunghi per Belotti, stagione già finita, invece, per Felici.

