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GIRONE A.
26 ottobre 2026 alle 00:38

all’azzurra il derby col pirri, il la palma passa a sarroch 

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Azzurra Mons. 1

Calcio Pirri 0

Azzurra Monserrato : L. Tesio, G. Carta, M. Pallazzoni (82’ A. Flamini), L. Puddu I, F. Atzeni, L. Cossu, D. Schirru (91’ Y. Murgioni), F. Spiga, N. Carta, G. Porcu (25’ O. Loum, 77’ M. Spiga), L. Badas (59’ L. Puddu II). Allenatore Paba.

Calcio Pirri : J. Angioni, P. Cabiddu, P. Kepych, O. Loi, F. Meloni (69' G. Banchero), M. Nonnis, G. Orrù (56’ C. Scardanzan), M. Pandori (75’ R. Cadoni), M. Prefumo, L. Siddi (86’ N. Pilo), F. Solla (82’ F. Corda). Allenatore Busaca.

Arbitro : Sedda di Sassari.

Rete : 74’ L. Puddu II.

L’Azzurra Monserrato batte 1-0 il Calcio Pirri in un derby ricco di occasioni. All’11’ doppio palo degli ospiti con Solla e Siddi dopo un miracolo di Tesio, che si ripete su Orrù e Siddi. Per i padroni di casa ci provano Nicola e Giuseppe Carta e capitan Francesco Spiga, poi al 40’ G. Carta sfiora l’incrocio. Nella ripresa, col forte vento, Tesio respinge su Meloni e Loi mentre Angioni ferma le ripartenze di Badas e Loum. Al 72’ Corda, su punizione di Cabiddu, sfiora l’incrocio. Al 74’ la svolta: Lorenzo Puddu (‘07) si invola a sinistra e batte Angioni in diagonale. All’87’ Tesio chiude su Prefumo, nel recupero Angioni para sulla ripartenza di Murgioni e Michele Spiga. Terza vittoria di fila per gli uomini di Paba, con cinque fuoriquota in campo. (ant. ser.)

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