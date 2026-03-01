VaiOnline
Sanità.
01 marzo 2026 alle 02:38

All’Asl 5 l’area per ampliare l’hospice “Nonnis” 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

La Giunta regionale nei giorni scorsi ha approvato la rettifica di una delibera del 2023 disponendo il trasferimento urgente all’Asl 5 di tre aree edificabili a Oristano, Terralba e Ales. I terreni, inizialmente inseriti nel patrimonio disponibile della ex Ats ma destinati a finalità sanitarie, sono stati trasferiti per consentire la realizzazione di opere già finanziate.

In particolare a Oristano si tratta «in un’area, edificabile, ritenuta idonea a beneficiare di un finanziamento a favore dell'Asl 5 pari a un milione e mezzo di euro per l'ampliamento dell'Hospice», si legge nella delibera della Giunta regionale. La struttura “Angela Nonnis” vedrà aumentare i posti letto dagli attuali sette a 12.

A Terralba invece si tratta dell’area in località “Pauli Piscus”, «anche questa edificabile e destinata a “servizi con annessa area parcheggi” di una più ampia lottizzazione comunale, è stata ritenuta idonea per la costruzione della Casa della Salute, la cui realizzazione è finanziata con fondi Fsc 2021-2027 assegnati all’Asl per un importo di 3.329.031 euro». Infine ad Ales «l’area è stata ritenuta idonea a beneficiare di un finanziamento Snai a favore dell'Asl 5 di un milione e mezzo di euro per la costruzione del Poliambulatorio».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il conflitto.

Scacco all’Iran, ucciso Khamenei

Usa e Israele hanno scatenato l’attacco. La Brigata Sassari vola in Libano 
Il conflitto

«Nessun italiano coinvolto» Crosetto bloccato a Dubai

Colpita una base dell’esercito in Kuwait Ieri un vertice d’emergenza a Palazzo Chigi 
Il conflitto

«La logica americana è chiara ma ora il rischio è la guerra civile»

L’analista: Trump fuori controllo? No, segue l’agenda dei militari 
Celestino Tabasso
Regione

Todde-Pd, tregua per il referendum

Tensioni congelate durante le tre settimane di campagna per il 22 e 23 marzo 
Roberto Murgia
Carceri

«Non siamo la colonia del 41 bis»

In 1.500 a Cagliari, ma il centrodestra attacca: fu Conte a portare i primi boss 
Alessandra Carta
La storia

Muru Mannu, le cascate contese

Il sindaco di Gonnosfanadiga: «Sono nostre, non di Villacidro» 
Johanne Cesarano Paolo Carta
La storia

Zuncheddu: «Lo Stato mi ha tradito due volte»

Nel 2024 l’assoluzione dopo 33 anni di carcere da innocente: non ha avuto alcun risarcimento 
Massimiliano Rais
La giornata

Mattarella: diritto alla salute per tutti

Il monito del capo dello Stato: «Disparità non più accettabili tra nord e sud» 