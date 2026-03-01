All’Asl 5 l’area per ampliare l’hospice “Nonnis” 

La Giunta regionale nei giorni scorsi ha approvato la rettifica di una delibera del 2023 disponendo il trasferimento urgente all’Asl 5 di tre aree edificabili a Oristano, Terralba e Ales. I terreni, inizialmente inseriti nel patrimonio disponibile della ex Ats ma destinati a finalità sanitarie, sono stati trasferiti per consentire la realizzazione di opere già finanziate.

In particolare a Oristano si tratta «in un’area, edificabile, ritenuta idonea a beneficiare di un finanziamento a favore dell'Asl 5 pari a un milione e mezzo di euro per l'ampliamento dell'Hospice», si legge nella delibera della Giunta regionale. La struttura “Angela Nonnis” vedrà aumentare i posti letto dagli attuali sette a 12.

A Terralba invece si tratta dell’area in località “Pauli Piscus”, «anche questa edificabile e destinata a “servizi con annessa area parcheggi” di una più ampia lottizzazione comunale, è stata ritenuta idonea per la costruzione della Casa della Salute, la cui realizzazione è finanziata con fondi Fsc 2021-2027 assegnati all’Asl per un importo di 3.329.031 euro». Infine ad Ales «l’area è stata ritenuta idonea a beneficiare di un finanziamento Snai a favore dell'Asl 5 di un milione e mezzo di euro per la costruzione del Poliambulatorio».

