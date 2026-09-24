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Selargius
25 settembre 2026 alle 00:48

Allarme topi, niente lezioni in via Custoza 

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Altra scuola chiusa per topi a Selargius. Dopo il caso di Su Planu, con le Elementari e le Medie invase dai roditori e in fase di derattizzazione e bonifica con il rientro degli studenti lunedì, stavolta è toccato alla scuola secondaria di primo grado di via Custoza, dove il dirigente scolastico nei giorni scorsi ha segnalato la presenza di topi all’interno dell’istituto. Segnalazione seguita dalla comunicazione del Servizio Antinsetti della Città metropolitana alla ProService con richiesta di procedere con un intervento di derattizzazione e bonifica dell’intero plesso scolastico che resterà off limits da oggi sino al 29 settembre.

Problema che in questi giorni si allarga a diverse scuole cittadine e dell’hinterland. Un’emergenza topi esplosa a pochi giorni dal rientro a scuola dopo le vacanze estive: lo scorso fine settimana l’allarme era scattato nella primaria e nella secondaria di primo grado di Su Planu, entrambe invase dai topi dentro e fuori, nelle aule così come negli uffici del personale scolastico.

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