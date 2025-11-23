VaiOnline
Il caso.
24 novembre 2025 alle 00:44

Allarme sicurezza anche a Quartello 

Donna insultata e minacciata per strada: «Adesso ho il terrore di uscire da sola» 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

È uno dei quartieri più esclusivi della città, dove le case sfiorano i 4 mila euro al metro quadro, eppure a Quartello negli ultimi tempi qualcosa è cambiato. Tra corse con le auto a folle velocità, danneggiamenti ai veicoli, ritrovi ad alto tasso alcolico e tentativi di aggressione, adesso c’è chi ha paura persino ad uscire di casa.

L’ultimo episodio è soltanto di qualche giorno fa. Una cinquantenne in giro con il suo cane nei pressi di via Austria è stata minacciata da un uomo. A raccontare cosa è successo è lei stessa, che parla dietro garanzia dell’anonimato per paura di ritorsioni.

L’ultima aggressione

«Erano le 15,30» dice, «e portavano a spasso il mio bulldog francese. Parlavo al telefono con la mia amica di quella ragazza scomparsa a Calamosca. A un certo punto si è avvicinato questo omone, enorme, mi sentivo sovrastata io che sono piccolina e mi dice “speriamo che nel burrone ci cada tu”. Non sapevo cosa fare, ero sola, mi sentivo smarrita». Da lì, «ha cominciato a insultarmi a dirmene di tutti i colori. E si avvicinava facendo i gesti di prendermi a schiaffi, prendermi per il collo». Il tutto dura qualche minuto poi, «non so da cosa è stato disturbato ma se n’è andato. Ero sotto choc, ho chiamato mio marito e la mia amica che sono arrivati subito, ma io dal giorno ho paura ad uscire di casa. Quartello, era una zona tranquilla. Non so cosa stia succedendo: come può uscire tranquilla una donna sola?».

Escalation

Il riferimento è a diversi episodi: dalle folli corse in auto dietro l’Eurospin dove si riuniscono gruppi di balordi che bevono e lasciano le bottiglie in giro, ai numerosi atti di vandalismo. La presidente del comitato spontaneo di residenti Marina Lattanzi conferma: «Il quartiere è lo specchio di quello che succede in altre zone della città» sono le sue parole. «Più volte abbiamo chiesto le telecamere ma non siamo stati ascoltati. Tutto è immobile con l’aggravante di una società che sta sempre più degradandosi. Fanno le gare in via Austria come in via Italia dove nella rotatoria è stata piegata tutta la segnaletica dai veicoli che ci sono finiti contro. Li sentiamo ogni sera, senza alcun rispetto delle regole. Adesso stanno entrando persino nei cortili privati e distruggendo le auto che si trovano all’interno. È necessario dare risposte ai cittadini».

E non va meglio nemmeno nella vicina Pitz’e Serra dove nei mesi scorsi ci sono stati quattro diversi attentati contro le attività commerciali. Una scia di episodi che sta creando allarme e paura.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

Sangue sulle strade

I pericoli tra asfalto e guardrail,  da gennaio 83 croci nell’Isola

Non solo Carlo Felice e 195: si rischia anche sulle Provinciali del Nord 
Lorenzo Piras
Il grande gelo

L’insolita domenica d’autunno sulla neve Ancora blackout

Linee elettriche in tilt soprattutto nella zona della Barbagia di Seulo 
Gianfranco Locci
Il caso

Valentina Pitzalis: «Ferita di nuovo»

Ma l’ex senatore D’Anna rivendica il post sulla “moglie cotta”: «Non capite l’ironia» 