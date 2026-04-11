Alla Torres va bene così 

Pineto 0

Torres 0

Pineto (4-3-2-1) : Tonti; Baggi, Postiglione, Giannini, Borsoi (15’ st Ienco); Lombardi (25’ st Nebuloso), Germinario, Schirone (38’ st Biggi); Pellegrino (38’ st El Haddad), D’Andrea; Vigliotti (25’ st Marrancone). In panchina Marone, Verna, Amadio, Kraja, Gagliardi, Serbouti, Sabatelli, Di Lazzaro. Allenatore Tisci.

Torres (3-4-2-1) : Zaccagno; Baldi, Antonelli, Nunziatini (1’ st Idda); Zecca (38’ st Fabriani), Giorico, Mastinu (10’ st Brentan), Zambataro; Sala, Di Stefano (44’ st Lunghi); Diakite (10’ st Sorrentino). In panchina Marano, Luciani, Liviero, Lunghi, Olayiwola, Bonin, Dumani, Zanandrea. Allenatore Greco.

Arbitro : Di Mario di Ciampino.

Note : espulso Idda al 36’ st per doppia ammonizione. Ammoniti Postiglione, Giorico, Vigliotti, Germinario, Idda, Lunghi, Recupero 2’ pt-5’ st.

Pineto. Non brillante come contro il Livorno, ma solida. Nello 0-0 sul campo del Pineto è la Torres a fare qualcosina in più in una gara tra due antagoniste attente che non si sono mai sbilanciate. Il sesto risultato utile di fila è fieno in cascina, anche alla luce del pareggio del Bra. Se poi oggi il Pontedera non vince, la salvezza è vicinissima.

La cronaca

La prima vera occasione arriva al 17’: lancio centrale di 50 metri di Mastinu per Diakite che una volta entrato in area calcia sul portiere dimostrandosi arrugginito. Ancora la Torres avanti: Zecca fa da torre e Diakite in area piccola cerca la rovesciata: alta. Alla mezzora Schirone dal limite va via, entra in area pressato da Nunziatini ma angola troppo la conclusione. I sassaresi sprecano al 45’ su un passaggio errato, recupera Sala che serve in area Di Stefano ma Germinario recupera e lo contrasta.

Secondo tempo

Nella ripresa al 55’ il diagonale di Pellegrino sfiora il palo opposto. Poi su rinvio maldestro del portiere recupera Di Stefano che cerca la conclusione a girare e sfiora il palo destro. Pineto vicino al gol al 63’ con il bolide di Lombardi da fuori: respinge Zaccagno.

A 67’ Zecca si libera del difensore e da posizione defilata segna ma l’arbitro annulla per un fallo su Ienco. I rossoblù chiedono l’Fvs, inutilmente. All’80’ Sala in area calcia male, diventa quasi un assist per Di Stefano che però non riesce a deviare. All’81’ Idda viene ammonito per fallo su Schirone, poi protesta e prende il secondo cartellino: espulso. All’88’ il neo entrato El Haddad sfiora il vertice destro del montante. Al 90’ traversone di Zambataro per il neo entrato Lunghi che stoppa, si gira ma viene contrastato da Postiglione.

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