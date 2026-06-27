Alla scoperta del Giardino di Poppi con l’oratorio San Tarcisio 

«Il gruppo estivo per il nostro oratorio quest’anno è un’occasione preziosa per riscoprire le nuove realtà imprenditoriali del territorio». È il messaggio di Stefano Mallocci, parroco di Sardara, nella giornata trascorsa con i piccoli oratoriani di San Tarcisio e le loro guide nel Giardino di Poppi. Una realtà ideata da una giovane imprenditrice, Alessandra Caddeo, che consente di entrare in contatto con la natura attraverso attività didattiche e sensoriali. «Nel contesto del Giubileo Francescano», sottolinea don Stefano, «quale esperienza poteva essere più significativa di una visita in un luogo dove i bambini imparano a osservare, rispettare e custodire il mondo che Dio ci ha donato? Un percorso educativo in nome di San Francesco, maestro di fraternità, di pace e di amore per il creato. In un tempo in cui i ragazzi rischiano di vivere lontani dalla natura, esperienze simili rappresentano un’opportunità di crescita umana, culturale e spirituale».

Non poteva mancare la benedizione dell’area verde, a due passi dalle terme di Santa Mariaquas e dal santuario diocesano della Vergine delle Acque. «La nostra presenza testimonia l’importanza di sensibilizzare i più giovani al rispetto per ogni creatura».