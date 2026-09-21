Alla Mem riemerge il patrimonio librario 

In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio 2026, promosse dal Consiglio d'Europa e dalla Commissione Europea con il coordinamento del Ministero della Cultura, il Comune organizza un appuntamento per la cittadinanza. Sabato 26 settembre, dalle 9 alle 12,30, gli spazi espositivi della sala studio al primo piano della Mem ospiteranno la straordinaria esposizione documentaria e libraria intitolata “Tesori salvati”.

L’iniziativa

L'evento si inserisce perfettamente nel tema centrale scelto per l'edizione europea di quest'anno, “Proteggere il patrimonio. Rinnovare, resistere, reinventare”, che vuole essere un invito globale a riflettere sulle insidie subite dai beni culturali in una società in continua trasformazione e sulla responsabilità collettiva della loro conservazione.Il Comune di Cagliari declina questo importante spunto accendendo i riflettori sulle delicate e affascinanti operazioni di recupero dei propri beni materiali. Il pubblico potrà ammirare da vicino una selezione accurata di codici, pergamene, sigilli e edizioni rare risalenti al XVI e XVII secolo. La particolarità dell’esposizione risiede nel percorso visivo offerto ai visitatori: ai pezzi originali restaurati saranno infatti affiancate fotografie in grande formato che mostrano gli stessi esemplari prima dell'intervento. Questo contrasto permetterà di toccare con mano il passaggio dallo stato di degrado iniziale a quello attuale, che ne garantisce nuovamente la piena fruibilità estetica, strutturale e di contenuto, salvando i documenti dall'oblio del tempo.

L’ingresso alla mostra è gratuito e rappresenta un’occasione unica per riscoprire le radici storiche della città attraverso l'eccellenza dei suoi istituti culturali.

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