Alla fine il Milan decide di mollare Mateta 

Nell'ultimo giorno di calciomercato sfumano i numeri 9 per le big. Nè Milan, né Juventus hanno l'attaccante che speravano di regalare ai propri allenatori. Sfuma - clamorosamente - Mateta che non ha superato le visite mediche straordinarie previste dal club rossonero che aveva dubbi riguardo le condizioni delle ginocchia del francese. Gli ulteriori controlli svolti dal medico sociale del Milan non hanno convinto, non tanto per il presente quanto in prospettiva, con un futuro che poteva essere nebuloso. E Mateta doveva essere il bomber del domani dei rossoneri ma non con queste prospettive. Nulla di fatto quindi e trattativa con il Crystal Palace che sfuma l'ultimo giorno di mercato. I rossoneri si fermano a Fullkrug e al rinnovo di Maignan.

Non è arrivato neppure il rinforzo in attacco per la Juventus dopo tantissimi nomi circolati in questa sessione di mercato. Si era detto di Kolo Muani ma l'operazione non si è concretizzata. Spalletti aspetterà quindi il rientro di Vlahovic oppure si dovrà guardare ai parametri zero. Ufficializzato invece lo scambio di prestiti Joao Mario al Bologna e Emil Holm alla Juventus. Anche Rugani ha fatto le valige per approdare alla Fiorentina.

Gli altri affari

Colpo last minute per il Como che, dopo aver lasciato partire giocatori poco utilizzati da Fabregas, ha chiuso in extremis il classe 2007 svedese Adrian Lahdo dall'Hammarby, centrocampista di qualità costato al club lariano 10 milioni di euro. Operazione al fotofinish che non riesce invece alla Fiorentina e al Verona. Il contratto di Christian Kouamé, che doveva lasciare Firenze per Verona, viene depositato ma risulta invalido per dettagli burocratici. Sfuma quindi il trasferimento.

Molto attivo - se non addirittura vero protagonista dell'ultima giornata - il Sassuolo che ha ufficializzato tre accordi: Ulisses Garcia dal Marsiglia, il riscatto definitivo di Ismael Konè e sempre dal Marsiglia il centrocampista classe 2007 Darryl Bakola pagato dieci milioni di euro. Si rinforza anche la Cremonese che si assicura il difensore dal Cagliari Sebastiano Luperto, ne parliamo nella prima pagina di sport.

Torna in Italia Gabriel Strefezza che approda al Parma dall'Olympiacos. Arriva anche l'ufficialità di un addio importante per la storia del campionato italiano, quello di Ademola Lookman che lascia l'Atalanta per l'Atletico Madrid dopo che nella scorsa sessione la telenovela sul trasferimento all'Inter aveva tenuto banco per settimane e con ripercussioni anche a stagione inoltrata. Operazione da 35 milioni di euro più 5 di bonus. Norton-Cuffy resta invece al Genoa che resiste all'assalto delle società inglesi ma niente regalo in attacco per Daniele De Rossi visto che Makambu resta al Betis.

Il caso Romagnoli

La questione del difensore della Lazio, poi, non evolve ulteriormente e il giocatore resta a Roma anche se bisognerà capire con quali modalità dopo che la firma con l'Al Sadd è stata annullata per il mancato accordo tra i due club. Nessun colpo in extremis per l'Inter che si è focalizzata sul futuro (ufficializzato oggi Massolin dal Modena) ma non mette a segno nessun regalo a Chivu per questo finale di stagione, forte - probabilmente - della squadra attualmente prima in classifica.

