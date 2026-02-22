VaiOnline
Volley.
23 febbraio 2026 alle 00:31

Alla Capo d’Orso il derby della B1f 

La Capo d’Orso Palau ha vinto il derby con la Pan Alfieri, 3-0 nella terza giornata di ritorno della serie B1 femminile (25-18, 25-19, 25-19). Una sconfitta che ha messo nei guai la squadra cagliaritana, terzultima dopo la sesta sconfitta consecutiva. Palau ha ripreso fiato, resta comunque in coda al drappello delle pretendenti al salto di categoria, tutte vittoriose.

In serie B2 femminile è stata una giornata con la vita facile per la Phi Volley La Maddalena, vittoriosa per 3-0 sul Quadrifoglio Porto Torres (25-10, 25-13, 25-10). Le ragazze del coach Buonavita restano al terzo posto (che vale un posto nei playoff), tallonate a due punti dalla Fenice Roma e dietro le battistrada Santa Lucia e Volley Roma. Quest’ultima non ha avuto difficoltà a superare per 3-0 La Smeralda Ossi.

BM, Vega corsara

Dopo quattro mesi, la Vega Dolianova ha festeggiato una vittoria in trasferta nella serie B maschile, battendo 3-1 a Pozzuoli la Rioneterra (25-18, 16-25, 16-25, 19-25). Primo set contratto e perso nettamente, dopo i correttivi del coach Locci la ricezione è migliorata e favorito il contrattacco. La partita è cambiata e la Vega non ha trovato ostacoli. Ora è ottava in classifica, lontana dai pericoli e può osservare da vicino le squadre che la precedono.

