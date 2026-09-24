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25 settembre 2026 alle 00:44

Alghero Half Marathon e Societari Under 18 

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Ci sono la mezza maratona e la 10 chilometri domenica mattina ad Alghero mentre oggi gli Allievi della Libertas Campidano partono per Battipaglia per i Societari Under 18.
La nona edizione della Crai Half Marathon di Alghero, col corredo della 10 chilometri, vedrà quasi 900 atleti in gara. Si inizia alle 9.30 con i 10 chilometri, poi la "mezza" alle 9.40 dallo Scalo Tarantiello del porto. Da seguire le prove di Alice Capone (Triathlon Team Sassari), Raimonda Nieddu (Atl. Edoardo Sanna Elmas), Lisa Orrù (Cagliari Marathon Club), Veronica Pala (Ichnos Sassari), Federico Ortu (Cus Cagliari), il vincitore del 2024 Francesco Dejas (Cagliari Marathon Club), Pasquale Rutigliano (Atl. Pro Canosa) e il tedesco Sebastian Bock. Sui 10 Km ci sono da seguire Elisa Spazzafumo e Francesco Mei (vincitore nel 2025 della mezza maratona con 1h13’33”), Claudia Pinna, Simone Tola, Giorgia Pilia e Enrica Pintor.

Societari Under 18
Intanto a Battipaglia (Salerno), da domani, la finale B del gruppo Tirreno dei societari su pista Under 18 vedrà in campo la formazione della Libertas Campidano che si è aggiudicata la fase regionale con 12708 punti. In gara, tra gli altri, il marciatore Edoardo Barra, il saltatore Stefano Dessì, l’ostacolista Matteo Putzolu e il velocista Mattia Lianas.

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