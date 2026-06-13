Alcaraz migliora, Cobolli ad Halle 

Alcaraz più vicino al rientro; Sinner pronto a unirsi alla protesta dei colleghi per i premi disertando il doppio misto di Flushing Meadows; Cobolli che riparte dall'erba di Halle. In attesa del più iconico degli Slam, Wimbledon, il tennis mondiale si muove in diverse direzioni. La più confortante, per l'interessato e per i suoi tifosi, è quella dello spagnolo numero 2 al mondo (costretto a saltare Roma, Parigi e Londra), che è tornato almeno a correre senza fasciatura al punto dolorante alimentando la speranza di vederlo per l'ultimo Slam del 2026, a Flushing Meadows. Agli Us Open, intanto, si profila il primo atto della protesta dei tennisti (compreso Jannik Sinner) sul caso dei premi contestati: tra le forme un possibile boicottaggio del torneo di doppio misto.

In attesa del cemento, è partita la stagione dei tornei sull'erba. Flavio Cobolli giocherà su quella di Halle, torneo Atp 500, il suo primo torneo da Top 10 dopo la finale al Roland Garros. Testa di serie numero 6, l'azzurro affronterà al primo turno lo statunitense Frances Tiafoe, numero 28 della classifica mondiale, che ha vinto tre dei quattro precedenti confronti diretti, incluso l'ultimo a Indian Wells quest'anno. Al tabellone principale punta a qualificarsi anche Lorenzo Sonego, che per farlo dovrà battere il georgiano Nikoloz Basilashvili (n.118), mentre Mattia Bellucci se la vedrà con l'australiano Alex Bolt (n.157).

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