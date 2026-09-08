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Villacidro.
09 settembre 2026 alle 00:35

Alberi pericolosi nel cortile della scuola, via al taglio 

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Arriva un piano comunale per la sicurezza degli alberi. A pochi giorni dal suono della prima campanella dell’anno scolastico, l’Amministrazione di Villacidro ha deciso di abbattere alcune alberature pericolose di oltre 20 metri di altezza nel cortile della scuola primaria di via Cavour. Un intervento a tutela dell’incolumità del personale scolastico, residenti e cittadini, a seguito delle criticità riscontrate dai rami di grandi dimensioni che sporgono sulla strada, evitando così la caduta improvvisa come nell’ultima stagione invernale. Il taglio rientra in una programmazione più ampia, in autunno è prevista la messa a dimora di nuove alberature per sostituire quelle rimosse e rafforzare il verde cittadino. «Siamo consapevoli», commenta il sindaco, Federico Usai, «che abbattere un albero rappresenti una scelta dolorosa, per questo, l’intervento sarà accompagnato da una nuova fase di piantumazione. Alberi più adatti al contesto, sia nelle scuole sia nel centro urbano, lungo i viali e nelle aree verdi, con l’impegno di accrescere il patrimonio arboreo della città». L’obiettivo è duplice: da un lato prevenire e ridurre i rischi per la sicurezza delle persone e dei beni, dall’altro investire nella qualità del verde urbano.

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