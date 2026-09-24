“Alberi erranti” di Salvatore Mereu a Roma e in sala 

“Alberi erranti”, il nuovo film di Salvatore Mereu con Romeo Perrone, Giulia Maenza, Lorenzo Richelmy, Lupo Barbiero, Edoardo Raiola, Alessandro Haber; e ancora Massimo Popolizio, Alberto Cracco, Adriano Chiaramida, Sandra Toffolatti, Monica Demuru, Barbara Chichiarelli, Eugenia Costantini, Margareth Made, Maxmilian Dirr, arriva come proiezione speciale alla ventiquattresima edizione di “Alice nella città”, la sezione autonoma e parallela della Festa del Cinema di Roma.

Tratto dal romanzo “Alberi erranti e naufraghi” di Alberto Capitta, edito da Il Maestrale, il film porta sullo schermo il destino di tre famiglie: i Nonne, ruvidi, sbrigativi e cattivi fino all'inverosimile; gli Arca, romantici che vivono in armonia con la natura; infine la famiglia del notaio Branca. Dallo scontro tra questi universi nasce una favola che racconta la difficile ricerca della propria identità e della libertà di essere se stessi. Al centro della narrazione il conflitto tra generazioni, in particolare quello tra padri e figli, e la paura dell’altro, di ciò che è diverso.

“Alberi Erranti” sarà in sala, distribuito da Viacolvento, dal 22 ottobre nei cinema della Sardegna e dal 29 sul territorio nazionale.

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