SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
Il nuovo film
25 settembre 2026 alle 00:45

“Alberi erranti” di Salvatore Mereu a Roma e in sala 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

“Alberi erranti”, il nuovo film di Salvatore Mereu con Romeo Perrone, Giulia Maenza, Lorenzo Richelmy, Lupo Barbiero, Edoardo Raiola, Alessandro Haber; e ancora Massimo Popolizio, Alberto Cracco, Adriano Chiaramida, Sandra Toffolatti, Monica Demuru, Barbara Chichiarelli, Eugenia Costantini, Margareth Made, Maxmilian Dirr, arriva come proiezione speciale alla ventiquattresima edizione di “Alice nella città”, la sezione autonoma e parallela della Festa del Cinema di Roma.

Tratto dal romanzo “Alberi erranti e naufraghi” di Alberto Capitta, edito da Il Maestrale, il film porta sullo schermo il destino di tre famiglie: i Nonne, ruvidi, sbrigativi e cattivi fino all'inverosimile; gli Arca, romantici che vivono in armonia con la natura; infine la famiglia del notaio Branca. Dallo scontro tra questi universi nasce una favola che racconta la difficile ricerca della propria identità e della libertà di essere se stessi. Al centro della narrazione il conflitto tra generazioni, in particolare quello tra padri e figli, e la paura dell’altro, di ciò che è diverso.

“Alberi Erranti” sarà in sala, distribuito da Viacolvento, dal 22 ottobre nei cinema della Sardegna e dal 29 sul territorio nazionale.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

La crisi

Italia, Francia e Spagna nel mirino «Mosca vuole colpire con i droni»

Crosetto (oggi a Sassari): «Non serve a nessuno gettare benzina sul fuoco» 
Integrazione

La preghiera unisce tre religioni

Ortodossi, cattolici e musulmani in coro: proteggiamo i piccoli migranti 
Tania Careddu
Le nuove misure

Scuola, tetto agli stranieri e multe

Il Governo vara il decreto: vietato il burqa, corsi di italiano per le famiglie 
Salerno

Accoltellata alle spalle da uno sconosciuto

Ventitreenne ferita alla nuca e presa a pugni. «Non l’avevo mai visto prima» 