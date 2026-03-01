Alberi a terra, via ai lavori nel parco 

Dopo le raffiche di vento delle scorse settimane, al parco dell’ospedale Zonchello sono iniziati i tagli degli alberi caduti e la pulizia.

Nei giorni scorsi le squadre sono intervenute nell’area verde della Asl per mettere in sicurezza i percorsi e le strutture, rimuovendo gli ostacoli e i pericoli creati dagli alberi caduti e pericolanti. Gli operai hanno avviato i lavori necessari per rimettere a posto l’area.

Dalla Asl n. 3 spiegano che «il Servizio tecnico logistico e del patrimonio, dopo le giornate di allerta estrema, ha provveduto prontamente a tagliare e rimuovere gli alberi caduti». Un’operazione necessaria per ripristinare condizioni di sicurezza, anche alla luce di quanto accaduto in precedenza quando «un albero si è abbattuto su una autoambulanza che per fortuna era in rottamazione, quindi con grave rischio evitato», sottolineano dall’Azienda sanitaria.

Adesso, è in fase di studio un piano di gestione di sicurezza del parco, con particolare attenzione agli alberi di alto fusto vicini a strade ed edifici, più “sensibili” agli eventi atmosferici estremi.

Il progetto dovrà essere condiviso con la Soprintendenza e potrebbe coinvolgere anche l’Ispettorato ripartimentale delle Foreste. La fase di confronto è ancora in corso.

