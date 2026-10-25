Alan e Idda trascinano un Elmas da primato 

Gol, rimonte e sfide combattute hanno caratterizzato il fine settimana delle formazioni sarde impegnate nel campionato di Serie B di calcio a 5. Tra i diversi gironi, non sono mancati risultati spettacolari e partite decise nei minuti finali, con le squadre isolane protagoniste di un turno intenso.

Nel Girone A, pesante ko casalingo per l’Ichnos Sassari, battuto 1-7 dal Brescia. Una sfida che rievoca i precedenti spareggi nazionali della scorsa stagione tra le due formazioni. Per i sassaresi l’unica rete porta la firma di Serio. Sconfitta anche per il Città di Cagliari, che cede 6-5 in trasferta contro il Real Five Rho. Non bastano le marcature di Soro, Sipos, Ruzzu e Demurtas, oltre a un’autorete, per evitare un altro passo falso. Le due squadre restano così ferme a un punto, nelle ultime posizioni della classifica.

Nel Girone B, l’Elmas si impone con autorità sul Manzano, superato 6-2 tra le mura amiche. Una vittoria costruita grazie alle prestazioni di Idda e Alan, entrambi autori di una tripletta, che consente ai gialloneri di agganciare il primo posto in classifica a pari punti con altre due formazioni. Pareggio in trasferta, invece, per l’Atletico Sestu, che chiude sul 4-4 la sfida contro il Futsal Villorba. A trascinare i sestesi è Juanillo, protagonista con tre reti, mentre Monti completa il tabellino con il quarto gol della squadra.

Nel Girone E, le tre formazioni isolane chiudono tutte le rispettive gare in parità. Spettacolare il 7-7 del Monastir contro il Futsal Academy: quattro reti di Nurchi, due di Santoni e una di Cogotti non bastano per conquistare l’intera posta in palio. Finisce 4-4 anche la sfida esterna della San Sebastiano Ussana contro La Pisana, con quattro marcatori diversi: Monetto, Casu, Atzeni e Lintas. Stesso risultato, infine, per il Villaspeciosa, che in casa pareggia 3-3 contro la Marafin. Sotto 0-2, i padroni di casa rimontano con la doppietta di Pilloni, ma dopo il nuovo vantaggio ospite è Piredda a firmare il definitivo pareggio.

RIPRODUZIONE RISERVATA