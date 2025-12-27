Al Villasimius arriva Pinna 

Villasimius. È arrivata la fumata bianca: Sebastiano Pinna è il nuovo allenatore del Villasimius in Eccellenza. La società ha ufficializzato la scelta dopo il recente esonero di Antonio Prastaro.

Una decisione quest’ultima non semplice, maturata nonostante l’impegno e il lavoro svolto dall’ex tecnico in un contesto reso particolarmente complesso da una rosa totalmente rinnovata e numericamente ridotta, oltre che da numerosi infortuni che hanno condizionato il rendimento della squadra. La dirigenza ha però ritenuto necessario dare una scossa all’ambiente nel tentativo di rilanciare un gruppo che non trova la vittoria da sette giornate. E come spesso accade nel calcio, la via più immediata è stata il cambio in panchina.

«Farà bene»

Attualmente il Villasimius occupa l’undicesima posizione in classifica con due punti di vantaggio sulla zona playout e nove di ritardo dai playoff. «Un tecnico di comprovata esperienza, che non ha bisogno di presentazioni», spiega il presidente Cristian Meloni, «conosce gran parte dei giocatori e sono certo che potrà darci una grande mano. L’obiettivo non può che essere la salvezza. Dopo sette partite senza successi era necessaria una svolta, tengo a ringraziare Antonio Prastaro per il lavoro svolto con grande professionalità e dedizione: avrà sempre il nostro massimo rispetto. Ora ripartiamo con Pinna, che nel Sarrabus ha già lavorato ottenendo risultati importanti. Siamo convinti che potrà fare bene».

In campo

Ieri dopo la presentazione ufficiale Pinna ha diretto il primo allenamento. Il debutto sulla panchina giallolù è fissato per il 4 gennaio, quando il Villasimius ospiterà il Taloro Gavoi nella prima giornata del girone di ritorno. Allenatore di grande esperienza, Pinna vanta un curriculum di assoluto rilievo. Nella scorsa stagione è subentrato a Francesco Loi alla guida della Cos in Serie D prendendo una squadra ultima con appena due punti e rilanciandola con 16 punti in 11 partite prima dell’esonero. Con il Castiadas nella stagione 2017/18 ha conquistato il salto in Serie D.

Gli esordi

La sua carriera in panchina è iniziata nel 2011 al Porto Torres in Serie D. Dal 2015 al 2017 ha guidato il Guspini in Promozione ottenendo la promozione in Eccellenza attraverso i playoff. Dal 2018 al 2024 è stato alla guida della Ferrini Cagliari centrando i playoff nel 2021/22.

Importante anche il passato da calciatore: dal 2000 al 2004 ha vestito la maglia del Cagliari contribuendo alla promozione dei rossoblù in Serie A nel 2003/04. Con la Torres ha conquistato la promozione in Serie C1 nel 2008/09.

RIPRODUZIONE RISERVATA