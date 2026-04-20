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Dal campo.
21 aprile 2026 alle 00:16

Al via l’operazione Dea Pavoletti tenta il recupero 

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Al via l’operazione Atalanta al Crai Sport Center di Assemini dove i giocatori del Cagliari si sono ritrovati ieri pomeriggio, dopo la sconfitta di San Siro con l’Inter. Per lo più una seduta di scarico e ripartenza dopo i due giorni e mezzo di riposo concessi alla squadra dall’allenatore Pisacane, considerato che il match con la Dea si disputerà lunedì prossimo alla Unipol Domus, a partire dalle 18.30.

Il punto

Continua a svolgere un lavoro personalizzato Pavoletti, alle prese col solito ginocchio. Il capitano rossoblù non ha comunque perso le speranze di aggregarsi al gruppo in tempo per la rifinitura, fissata per domenica mattina. Il fatto che si sia allenato a parte, invece, è un passo avanti per Mazzitelli, tradito a sua volta da un polpaccio nella prima parte della gara con la Cremonese. In ogni caso, il centrocampista romano non sarà a disposizione per la partita con l’Atalanta. Punta, semmai, a quella successiva col Bologna al Dall’Ara o a quella successiva ancora con l’Udinese in casa. Chiaramente out i due lungodegenti Felici e Idrissi, reduci dalla rottura del crociato. Assente Palestra, che ha ottenuto un permesso per recarsi a Coverciano per ritirare il premio “Calciatore rivelazione della Serie A” nel corso dell’iniziativa “Inside the sport”. Dopo ieri, i rossoblù avranno oggi un ulteriore giorno libero. Il nuovo appuntamento ad Asseminello è fissato, dunque, per domani mattina.

I prossimi avversari

A due giorni dalla semifinale della Coppa Italia, l’Atalanta, reduce dal buon pari con la Roma all’Olimpico, ieri si è allenata nel pomeriggio a Zingonia. Il match di ritorno con la Lazio (all’andata era finita 2-2) è in programma domani alle 21 alla New Balance Arena di Bergamo.

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