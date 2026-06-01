Al via i lavori di riqualificazione dei campi sportivi 

Gli operai hanno recintato con le reti da cantiere i due campetti sportivi in disuso, e alla mercé dei vandali, adiacenti l’oratorio parrocchiale di San Sebastiano, tra via Ignazio Serra e via Giovanni della Casa. Il Comune provvederà, con fondi propri, alla loro sistemazione, per renderli nuovamente fruibili da chiunque voglia utilizzarli per lo sport all’aperto. In uno dei due è ancora presente, anche se in cattivo stato, ciò che rimane dei canestri di un campetto da basket. La Regione ha invece stanziato 270 mila euro per effettuare l’intervento di manutenzione straordinaria e di messa in sicurezza del resto degli spazi che circondano l’oratorio ma anche dell’oratorio stesso, che al suo interno presenta alcune criticità. «Finalmente, era ora», è il commento soddisfatto del comitato di quartiere San Sebastiano, una realtà formata da oltre 200 soci e che riunisce e rappresenta i residenti di Cep, Fonsarda e della zona di Sant'Alenixedda. L’intervento che sta per iniziare è molto atteso dagli abitanti della zona e dai frequentatori dell’oratorio. «Quest’area rinascerà, non poteva continuare a stare in questo stato di abbandono», dicono alcuni residenti del luogo. Lo stesso comitato precedentemente aveva redatto, con la collaborazione della parrocchia di San Sebastiano, una serie di proposte delle quali ha discusso con l’amministrazione comunale in vari incontri tenutisi nel corso degli ultimi mesi e che comprendono, tra le altre cose, proprio la riqualificazione dei campetti ma anche la creazione di un’area verde con alberi, illuminazione, telecamere, camminamenti senza barriere architettoniche, panchine, giochi per bambini, attività per ragazzi e persone di tutte le età. (st. la.)

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