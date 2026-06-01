Al Quirinale gli studenti delle medie “Da Vinci” 

La grande emozione di varcare la soglia di uno dei palazzi in cui si scrive la storia d’Italia. Tra migliaia di scuole, lo staff del presidente della Repubblica ha scelto l’istituto Comprensivo “Leonardo Da Vinci” di Decimomannu per il progetto “Il Quirinale nelle scuole”. Un invito esclusivo, giunto dal segretariato generale in sinergia con il ministero, che seleziona solo quattro istituti l’anno in base alla qualità dei progetti di educazione civica. Per la scuola sarda, la scintilla è scoccata a seguito del costante impegno civile.

Le classi 1ª C e 2ª C delle medie, guidate dalla dirigente Giuliana Angius e dalle professoresse Maria Caterina Tatti e Cristina Pusceddu, hanno vissuto un’avventura in due tappe: prima i laboratori a scuola con i funzionari della presidenza, poi il viaggio a Roma. Nonostante l’agenda fitta del presidente Mattarella - impegnato nella consegna dei premi agli Alfieri della Repubblica e per la visita del presidente del Portogallo - i ragazzi hanno ricevuto il suo caloroso saluto tramite il personale del Colle.

Nelle stanze presidenziali gli alunni hanno mostrato una maturità straordinaria, emozionandosi davanti alle opere dei conterranei Maria Lai e Pinuccio Sciola. Un’esperienza di cittadinanza attiva che ora diventerà un patrimonio condiviso con tutta la comunità locale.

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