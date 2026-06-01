VaiOnline
Decimomannu.
02 giugno 2026 alle 00:47

Al Quirinale gli studenti delle medie “Da Vinci” 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

La grande emozione di varcare la soglia di uno dei palazzi in cui si scrive la storia d’Italia. Tra migliaia di scuole, lo staff del presidente della Repubblica ha scelto l’istituto Comprensivo “Leonardo Da Vinci” di Decimomannu per il progetto “Il Quirinale nelle scuole”. Un invito esclusivo, giunto dal segretariato generale in sinergia con il ministero, che seleziona solo quattro istituti l’anno in base alla qualità dei progetti di educazione civica. Per la scuola sarda, la scintilla è scoccata a seguito del costante impegno civile.

Le classi 1ª C e 2ª C delle medie, guidate dalla dirigente Giuliana Angius e dalle professoresse Maria Caterina Tatti e Cristina Pusceddu, hanno vissuto un’avventura in due tappe: prima i laboratori a scuola con i funzionari della presidenza, poi il viaggio a Roma. Nonostante l’agenda fitta del presidente Mattarella - impegnato nella consegna dei premi agli Alfieri della Repubblica e per la visita del presidente del Portogallo - i ragazzi hanno ricevuto il suo caloroso saluto tramite il personale del Colle.

Nelle stanze presidenziali gli alunni hanno mostrato una maturità straordinaria, emozionandosi davanti alle opere dei conterranei Maria Lai e Pinuccio Sciola. Un’esperienza di cittadinanza attiva che ora diventerà un patrimonio condiviso con tutta la comunità locale.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Quartu.

Muore mentre spegne il fuoco

l Daga, Serreli
L’emergenza

La Sardegna affronta l’epidemia: 17 centri di riferimento nell’Isola

Allarmante l’arrivo incontrollato del paziente da Kinshasa a Elmas 
Il caso

Deroga solo per Terna, non si fermano i lavori per il Tyrrhenian Link

Sulla litoranea Quartu-Villasimius traffico nel caos sino al 30 giugno 
Giorgia Daga
Regione

Sanità, l’ipotesi dell’interim fino al 2029

Todde ricopre il doppio incarico da sei mesi, malumore crescente in maggioranza 
Roberto Murgia
Verso il voto

Cinque candidati per rivitalizzare Tempio

La città cerca nuovo slancio per non perdere lo status di capoluogo insieme a Olbia 
Andrea Busia
Turismo

A Porto Rotondo il rilancio riparte da un ventenne

Edoardo Donà dalle Rose si candida nella cordata per guidare il Consorzio 
Caterina De Roberto
la festa della Repubblica

Per il 2 Giugno meno vip e più cittadini

Mattarella aprirà la parata con la deposizione all’altare della Patria 
Cosenza.

Quattro corpi carbonizzati nel minivan

Gli agenti della Squadra mobile seguono la traccia dell’omicidio plurimo 