Al liceo Pitagora gare di scacchi tra 400 studenti 

Una mattina di competizione, e divertimento, per gli studenti del liceo Pitagora di Selargius che pochi giorni fa hanno ospitato il torneo di scacchi con 72 squadre, per un totale di circa 400 studenti coinvolti. Non una semplice sfida a scacchi, ma un’esperienza che promuove concentrazione, pensiero critico e rispetto delle regole. Per la provincia del Sulcis Iglesiente si sono qualificate 2 squadre, 35 quelle in totale per tutta l'Isola. A sottolineare il valore dell’iniziativa è il docente Danilo Littarru: «Si tratta di un evento di grande rilevanza educativa e sociale, che testimonia una concreta sinergia tra scuola e territorio. È importante riconoscere il notevole sforzo organizzativo sostenuto dall’istituto, capace di gestire una manifestazione di tale portata con competenza e professionalità». Un progetto, fortemente voluto dalla dirigente scolastica Paola Cossu, «ormai radicato nella storia del liceo, che contribuisce a rafforzare un’identità scolastica attenta alla formazione integrale degli studenti». (f. l.)

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