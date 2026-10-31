SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
L’evento.
01 novembre 2026 alle 00:30

Al College Sant’Efisio via a un nuovo anno per 132 universitari 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

C’è chi arriva dalla Sardegna, chi dalla penisola e chi ha attraversato i confini nazionali per studiare in città. Sono circa 130 i giovani che al College Sant’Efisio condividono non solo un posto in cui abitare durante l’università, ma una comunità con cui condividere esperienze, relazioni e crescita. Una casa e, insieme, un progetto educativo che ieri ha inaugurato il nuovo anno accademico. Al centro della mattinata il tema «Giovani, territori e circolarità dei talenti: il valore dell’educazione». Ospite la rettrice dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, Elena Beccalli, insieme all’arcivescovo Giuseppe Baturi e al rettore dell’Università Francesco Mola.

Dopo l’apertura della nuova ala, la struttura ha accolto quasi 40 nuovi studenti. «È un anno di particolare importanza – ha sottolineato don Emanuele Meconcelli, direttore del Cuse –. Educare significa scommettere sui ragazzi, credere che ciascuno possa diventare sé stesso se accompagnato da testimoni, maestri e compagni di viaggio». Al centro della riflessione anche la circolarità dei talenti, la capacità di resituire alla comunità quanto ricevuto durante il percorso accademico. «L’idea – ha spiegato Beccalli – è essere in grado di attrarre talenti da altre parti del mondo e dare vita a questo scambio di competenze, a una bidirezionalità nei flussi». Per Baturi educare «non significa solo trasmettere conoscenze o competenze, ma accompagnare ogni giovane a riconoscere il valore della propria vita». E ai ragazzi, ha ricordato l’arcivescovo, «non servono slogan, ma fiducia».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Serie A

L’ex Maldini vuole lasciare il segno

l Gaggini, Spignesi
La storia

Dall’Australia ad Aritzo «Ma la Regione ci esclude dagli aiuti»

«Contributo negato, ho più di 40 anni» Appello alla Todde: cambi i criteri 
Giorgio Ignazio Onano
la polemica

Trasporti, continuità nella tempesta

Aeroitalia medita l’addio, Cappellacci la sfida: «Diteci dei pagamenti a Sogaer» 
Roberto Murgia
Il ricordo

Tiziano ora dorme cullato dai genitori

La tomba rosa in cimitero a Samassi: «Il dolore ha portato via mamma e papà» 
Piera Serusi
scontri di piazza

Istigazione alle violenze, anche due giovani sardi nelle perquisizioni Digos

Un 19enne di Pula e un 25enne di Serramanna finiscono nei guai, recuperata una pistola finta 
Francesco Pinna
Il personaggio

Dario Prefumo,  una vita dalla parte  della consolle

Il dj si guarda indietro a 46 anni dal debutto «La notte? Oggi la si vive in modo diverso» 
Nicola Montisci
Editoria

«Il referendum? Un’occasione persa»

Esce domani il nuovo libro di Bruno Vespa: un’anticipazione dell’intervista alla premier 
conti pubblici

Nella manovra 5000 prof in meno Lite tra i due poli

L’ira di opposizioni e sindacati  Salvini: fatto miracoli sulla scuola 
Venezia.

Soldato sardo ucciso da un ramo, otto indagati

L’inchiesta è per omicidio colposo: l’alberò crollo durante un nubifragio 