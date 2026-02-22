VaiOnline
Al Comunale.
23 febbraio 2026 alle 00:32

Al Castiadas basta una partenza sprint  

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Tharros 0

Castiadas 1

Tharros (4-2-3-1) : Grotta, Sanna (1’ st Spiga), Mascia (43’ st Orlando), Enna, Pisu, Dessì (33’ st Vacca), F. Orrù (23’ st G. Piras), Pitzalis, Mameli (33’ st Heck), Gianoli, Calaresu. In panchina Petrucci, Palmas, Tugulu, C. Piras. Allenatore Frongia e Pinna.

Castiadas (4-4-2) : Galasso, Ornano, G. Marci, Grinbaum, A. Marci, Miranda (45’ st Bellanza), Poma, Carboni, Ridolfi (20’ pt Mattea), Lecca (18’ st Cadoni), Pulcrano (29’ st Matta). In panchina Sarritzu, Setzu, Bonfiglio, Guilherme. Allenatore Cortis.

Arbitro : Fronteddu di Nuoro.

Rete : pt 10’ Pulcrano.

Note : espulso Gianoli (Tharros) al 43’ del secondo tempo. Ammoniti Pitzalis, Dessì, G. Marci, Grinbaum. Recupero 1’ pt – 4’ st.

Oristano. Con una rete segnata nei primi minuti di gara il Castiadas supera la Tharros per 0-1. Il gol partita, infatti, arriva al 10’: Pulcrano da posizione defilata calcia in porta, trova la leggera deviazione di un difensore di casa che modifica la traiettoria della palla e mette fuori causa Grotta. Nella ripresa, al 18’, Mattea è pericoloso, ma Spiga salva. Al 40’ Gianoli scambia con Piras, conclusione dal limite della punta di casa ma Galasso respinge. È l’ultima emozione prima del triplice fischio finale. (g. pa.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il focus

La fuga dei giovani sardi: «Qui poche opportunità»

Cresce il numero dei laureati, ma a tre anni dal titolo il 16 per cento trova occupazione al Nord o all’estero  
Cristina Cossu
Regione

Sanità, un anno di tormenti Caos tra bocciature e ricorsi

Dalla riforma al no della Corte Costituzionale 
La storia.

Zigheddu, 88 anni in marcia da Cagliari ad Aritzo

Giorgio Ignazio Onano
Campo largo

I sindaci svegliano il centrosinistra

Salis: proposte, non slogan. Manfredi: la sicurezza è un tema nostro 
Napoli

Accelera l’inchiesta sul trapianto fatale

Attesa per l’autopsia e le analisi sul cuore, imminente l’iscrizione di nuovi indagati 
La crisi

Stop Ue a Trump: «I patti si rispettano»

L’Eurocamera pronta a congelare l’accordo, occhi puntati sui Popolari 