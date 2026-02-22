Al Castiadas basta una partenza sprint  

Tharros 0

Castiadas 1

Tharros (4-2-3-1) : Grotta, Sanna (1’ st Spiga), Mascia (43’ st Orlando), Enna, Pisu, Dessì (33’ st Vacca), F. Orrù (23’ st G. Piras), Pitzalis, Mameli (33’ st Heck), Gianoli, Calaresu. In panchina Petrucci, Palmas, Tugulu, C. Piras. Allenatore Frongia e Pinna.

Castiadas (4-4-2) : Galasso, Ornano, G. Marci, Grinbaum, A. Marci, Miranda (45’ st Bellanza), Poma, Carboni, Ridolfi (20’ pt Mattea), Lecca (18’ st Cadoni), Pulcrano (29’ st Matta). In panchina Sarritzu, Setzu, Bonfiglio, Guilherme. Allenatore Cortis.

Arbitro : Fronteddu di Nuoro.

Rete : pt 10’ Pulcrano.

Note : espulso Gianoli (Tharros) al 43’ del secondo tempo. Ammoniti Pitzalis, Dessì, G. Marci, Grinbaum. Recupero 1’ pt – 4’ st.

Oristano. Con una rete segnata nei primi minuti di gara il Castiadas supera la Tharros per 0-1. Il gol partita, infatti, arriva al 10’: Pulcrano da posizione defilata calcia in porta, trova la leggera deviazione di un difensore di casa che modifica la traiettoria della palla e mette fuori causa Grotta. Nella ripresa, al 18’, Mattea è pericoloso, ma Spiga salva. Al 40’ Gianoli scambia con Piras, conclusione dal limite della punta di casa ma Galasso respinge. È l’ultima emozione prima del triplice fischio finale. (g. pa.)

RIPRODUZIONE RISERVATA