al budoni non riesce il sorpasso con la palmese finisce in parità 

Budoni 0

Palmese 0

Budoni (4-3-3) : Tirelli, Taiappa, Diop (16’ st Codraro), Schirru, Farris, Madero, Pinna (39’ st Martinoli), Da Silva (43’ st Mihali), Ljubanovic (25’ st Jakac), Ladu, Santoro. In panchina Budano, Nunez, Addis, Yanovskyy, Tupponi. Allenatore Cerbone.

Palmese (4-2-3-1) : Pellino, Casella, Fusco (26’ st Padilla), Modesti, Basile (34’ st Natale), De Angelis (23’ st Fierro), Calemme, Virgilio, Teyou (39’ st Somma), Puntoriere (34’ st Brunet), Allegra. In panchina Leone, Aquino, Cirillo, Iannone. Allenatore Grimaldi.

Arbitro : Zaccheria di Legnago.

Note : ammoniti Ladu, Santoro, Casella, Jakac.

Budoni. Si chiude a reti bianche la sfida tra Budoni e Palmese, un match caratterizzato da grande intensità agonistica ma povero di guizzi risolutivi negli ultimi sedici metri.

La prima frazione vede una Palmese subito aggressiva con i colpi di testa di Fusco e le punizioni velenose di Calemme sempre disinnescati da un attento Tirelli. Il Budoni risponde con le iniziative di Diop e le geometrie di Ladu, ma Pellino è puntuale nelle uscite e anticipa Pinna allo scadere del tempo. Nella ripresa il ritmo non cala. Dopo 1’ Ljubanovic impegna Pellino di testa. Al 10’ un corner di Santoro sfiora il gol e buca la rete costringendo l’arbitro a sospendere il gioco per le riparazioni. Alla ripresa è Ladu a infiammare il pubblico con uno slalom tra quattro avversari fermato solo al momento del tiro. Nel finale la Palmese spinge con il subentrato Padilla ma la difesa sarda regge l’urto fino al triplice fischio.

