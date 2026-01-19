VaiOnline
Davos.
20 gennaio 2026 alle 00:21

«Al board di Gaza con Putin», grana per Meloni 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Davos. Dopo le minacce di dazi agli europei che sostengono la Groenlandia, un’altra mossa di Donald Trump spiazza il governo italiano. L’idea di sedere nel board per Gaza (che debutterà al Forum) insieme a Vladimir Putin, ragionano fonti dell’esecutivo, potrebbe rappresentare un problema serio per Giorgia Meloni. Sono i due dossier che hanno occupato i pensieri della premier nel suo viaggio di ritorno dall’Asia, durante il quale ha avuto molti contatti con altri leader europei, con l’obiettivo di spingere verso una de-escalation sull’asse transatlantico. Prima del Consiglio dei ministri questi scenari potrebbero al centro di un confronto con i vicepremier Matteo Salvini e Antonio Tajani, la riunione preannunciata dalla stessa Meloni a Seul parlando del pacchetto sicurezza. Dopo l’invito indirizzato dagli Usa al Cremlino, la Francia si è già smarcata dall’organismo eterogeneo che, nei piani americani, costruirà una pace duratura in Medio Oriente. «Abbiamo ricevuto l’invito, il presidente del Consiglio è in viaggio all’estero, ne parleremo», ha spiegato Tajani, sottolineando che Putin «non è un campione della pace nel mondo, ma se cambia è meglio». A Roma da tempo invocano segnali concreti da parte della Russia, e l’imbarazzo che filtra in queste ore potrebbe essere superato solo da una svolta nel conflitto ucraino, su cui però per ora nessuno si sbilancia. Sono temi su cui si concentrerà l’attenzione a Davos, dove è atteso Trump e dove invece al momento non è previsto un viaggio di Meloni.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

L’emergenza.

Meteo, guardia alta nell’Isola

Anche oggi allerta rossa della Protezione civile. Due pastori salvati a Urzulei 
l’Emergenza

Il rio Cixerri rompe gli argini, strade e ponti sott’acqua

I problemi maggiori nelle campagne di Siliqua, emergenza a Musei, Domusnovas, Piscinas e Santadi 
Angelo Cucca
Carbonia-Villamassargia.

Quattro cavalli in corsa lungo la Provinciale due

Fabio Murru Maria Grazia Peis
L’emergenza

Urzulei, 2 allevatori isolati Case evacuate in Baronia

Record di precipitazioni in Ogliastra I pastori raggiunti e recuperati nella notte 
Roberto Secci (Ha collaborato Fabio Ledda)
Regione

Nomine Asl, la Giunta reintegra Sensi

Il caso Sassari e il verdetto del Tar: il manager pronto a prendere servizio 
Roberto Murgia
Il delitto di Carbonia

Due indagati per l’omicidio Musu

Un’altra persona è solo sospettata: oggi l’autopsia chiarirà la dinamica 
Francesco Pinna
Roma

«Voleva farla a pezzi e bruciarla»

Per i pm il marito di Federica Torzullo avrebbe premeditato tutto, anche la fuga 