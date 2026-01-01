VaiOnline
Confesercenti.
02 gennaio 2026 alle 00:32

Aiuti alle attività commerciali, appello alla Regione 

Confesercenti fa un appello alla Regione per affrettare i tempi legati alla concessione dei contributi in conto capitale per le operazioni di credito agevolato alle attività commerciali.

«Si tratta di una misura di importanza primaria per il comparto del commercio - dice Roberto Cadeddu, presidente della Confesercenti Nuoro e Ogliastra - che ha visto un’ampia partecipazione di aziende di tutta la Sardegna e soprattutto nel nostro territorio di Nuoro». Inizia con il bando della Regione fatto lo scorso aprile.
«Ad oggi - spiega Alessandro Dadea, direttore di Confesercenti Nuoro e Ogliastra - a distanza di otto mesi dalla pubblicazione dell’avviso e a sei dalla chiusura solamente per 160 imprese è stato avviato l’iter di liquidazione. Hanno partecipato al bando, per il territorio di Nuoro, 321 imprese. La lentezza delle istruttorie non corrisponde alle aspettative delle aziende». Il rischio - nota - è che il sostegno arrivi non prima di un anno. Da qui l’appello.
«Auspichiamo - conclude il presidente nuorese di Confesercenti - che la Regione, nella persona dell’assessore Franco Cuccureddu, preveda una velocizzazione dell’iter di istruttoria, per questo bando e i prossimi per soddisfare le concrete esigenze di tutte le imprese partecipanti».
