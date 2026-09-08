Aics e Csi, Sardegna 19 volte sul podio ai campionati italiani 

Sardegna 19 volte sul podio ai campionati italiani di atletica indetti dagli enti di promozione sportiva, AICS e CSI, disputati nel passato fine settimana. A Torino, dove si sono svolti i tricolori CSI, con in gara le formazioni isolane dell'Olympia Villacidro e della Johannes B di Sanluri, titolo italiano per lo Junior Stefano Aru, che ha corso i 5000 metri in 17'06"64, bronzo nel salto in alto U14 per Alice Muscas, con la misura di 1,40 metri, e doppio bronzo per l'Under 20 Greta Pibiri, 7,95 metri nel getto del peso e 24,85 nel lancio del giavellotto. A Riccione, invece, in gara i comitati AICS con una numerosa rappresentativa dell'Ampa Training Guasila. Doppio titolo italiano per l'Allieva Arianna Flore, 5'46"51 nei 1500 metri e 2'40"27 negli 800, e per il Master 35 Matteo Tronci, 57"50 nei 400 metri e 25"32 nei 200. Sul gradino più alto del podio anche il Cadetto Lorenzo Pitzalis, 6'52"54 nei 2000 metri, all'argento anche nei 600 metri, corsi in 1'34"49. Argento per la F45 Gisella Saba, 2'59"62 negli 800, Matteo Porcu sempre nel doppio giro di pista (per lui anche il bronzo nei 1500), per la staffetta mista 4x400 (Serafini, Murru, Massenti, Saba) e Valentina Merella negli 800.



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