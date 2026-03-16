Agricoltori domani in piazza a Cagliari 

Burocrazia e pratiche bloccate, ritardi nei pagamenti e continuità territoriale delle merci al palo, ma anche gestione idrica inefficiente e speculazioni in atto tra guerre e dazi. Sono alcuni dei temi sui quali agricoltori e allevatori sardi chiedono risposte e che domani porteranno in piazza il mondo agricolo dell’isola nella mobilitazione promossa da Coldiretti Sardegna a Cagliari. La manifestazione porterà nel cuore della città la Sardegna agro-pastorale, con imprenditori agricoli arrivati da tutti i territori dell’isola per chiedere attenzione e interventi su questioni che incidono sulla competitività delle imprese, sulla loro tenuta economica e sul futuro delle aree rurali.

Durante la mobilitazione Coldiretti consegnerà alla politica regionale una piattaforma di proposte per il rilancio del settore agricolo e agroalimentare. Tra i temi al centro della protesta anche la tutela del reddito degli allevatori colpiti dalle emergenze sanitarie, la gestione della fauna selvatica, la difesa delle produzioni sarde dalla concorrenza sleale sui mercati e la necessità di fermare le speculazioni sui costi energetici.

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