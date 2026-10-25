Agguato al boss: ora si teme che riparta la faida 

Cosenza. Un omicidio che potrebbe riaprire lo scontro in corso da anni che vive di periodi di calma apparente per poi riaccendersi improvvisamente, tra gli Abbruzzese ed i Forastefano, due nomi di ‘ndrangheta che incutono paura nella Sibaritide, nell'alto Jonio cosentino.

È il timore di investigatori e inquirenti dopo l'agguato nella notte tra venerdì e sabato scorsi in contrada Lattughelle di Cassano allo Ionio, nel quale è rimasto ferito il 64enne Damiano Pepe, boss della “cosca degli zingari”, ed è stata uccisa la compagna Silvana Sibarelli, di 60 anni. Gli atti dell'inchiesta passeranno dunque alla Dda di Catanzaro.

Sulla matrice mafiosa dell'agguato non sembrano esserci dubbi, sia per le modalità - una trentina di colpi di arma lunga, forse anche un kalashnikov, sparati da due sicari - che per l'obiettivo. Pepe, conosciuto come “Tripolino", era uscito dal carcere nel 2019 dopo avere scontato 26 anni di reclusione per omicidio e associazione mafiosa. Il fratello, Edoardo, subentrato a Damiano detenuto, fu ucciso il 3 ottobre 2002 in un agguato. Insieme a lui morì Fioravante Abbruzzese, altro elemento di spicco della cosca. I carabinieri del Comando provinciale di Cosenza e della Compagnia di Cassano stanno visionando le immagini della videosorveglianza alla ricerca di un indizio che possa far risalire all'identità degli assassini.

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