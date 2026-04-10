Aggredita da un maniaco a Torregrande 

L’abituale corsa in pineta si è trasformata in un incubo. Una insegnante di Cabras ieri sera è stata aggredita da uno sconosciuto che l’ha inseguita facendola cadere. Immediato l’allarme, la polizia ha subito avviato le ricerche per individuare il responsabile. Sempre ieri alla sala operativa della questura sono arrivate altre segnalazioni.

La paura

La donna, 58 anni, era arrivata nel boschetto di Torregrande a metà serata. «Da trent’anni corro quasi tutte le sere in questo tratto di pineta che va verso la foce del Tirso – racconta – e mai mi era capitato nulla di simile». Ancora sotto choc, ricorda ogni istante di quei momenti concitati. «Stavo correndo e ho visto con la coda dell’occhio un uomo, un cittadino straniero con i pantaloni abbassati e che si masturbava – riferisce – ho fatto finta di nulla e ho continuato a correre per la mia strada». Passi lunghi e veloci fra le piante fino a quando si è accorta che quello sconosciuto la stava inseguendo. «Ho accelerato e mi sono messa a urlare, lui mi ha raggiunta e non so se mi abbia afferrato per i polsi – racconta al telefono la professoressa –: io nella concitazione sono caduta e sono finita su una pianta di fichi d’india». Terrorizzata, è riuscita comunque a non perdere la calma e a scappare. Nel frattempo anche l’uomo ha fatto perdere le sue tracce. «Ho iniziato a correre nella direzione opposta per raggiungere la macchina e ho chiamato la polizia».

Le indagini

La pattuglia delle Volanti in pochi minuti è arrivata all’ingresso della pineta. Gli agenti hanno rassicurato la donna chiedendole di ricostruire l’accaduto e una descrizione dell’aggressore. Subito sono stati avviati gli accertamenti per cercare di individuare l’uomo che dagli elementi raccolti dovrebbe essere un cittadino straniero, presumibilmente un nordafricano. L’insegnante oggi sporgerà una formale denuncia mentre proseguono le indagini.

Ieri ci sono state anche altre segnalazioni per la presenza di un uomo che si sarebbe denudato in pineta davanti a due ragazze.

Il precedente

Solo un mese fa alla periferia di Cabras una donna anziana era stata aggredita da un giovane straniero che l’aveva immobilizzata baciandola con forza. L’uomo era stato poi arrestato dai Carabinieri con l’accusa di violenza sessuale.

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