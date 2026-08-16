Aggredisce la compagna: caos in spiaggia 

Insulti, urla, spintoni e poi l’intervento della folla prima dell’arrivo di barracelli e carabinieri. È stata una serata di Ferragosto movimentata a Maddalena Spiaggia, dove un uomo avrebbe aggredito la propria fidanzata davanti a diversi testimoni.

Una scena che ha suscitato l’indignazione delle persone presenti e che, per alcuni momenti, ha rischiato di trasformarsi in un linciaggio nei confronti dell’aggressore.

A sera

L’episodio si è verificato nella serata del 15 agosto nei parcheggi di Maddalena Spiaggia, a poca distanza dal parco dove erano presenti numerose famiglie. Secondo una prima ricostruzione l’uomo, che sarebbe stato in preda ai fumi dell’alcol, avrebbe iniziato a insultare e spintonare la compagna fino ad aggredirla fisicamente.

Di fronte a quanto stava accadendo, alcune persone presenti hanno deciso di intervenire e l’uomo è stato messo in fuga, ma la tensione non è scemata. Anzi: la rabbia dei presenti è rapidamente salita. Nel tentativo di riportare la calma sarebbe intervenuto anche il fratello dell’uomo, che avrebbe cercato di fare da paciere finendo però a sua volta coinvolto nella colluttazione. A quel punto è stato necessario l’intervento degli agenti della compagnia barracellare di Capoterra che, guidati dal capitano Ignazio Simone, sono riusciti a contenere la situazione. Poi l’arrivo dei carabinieri.

Illesa

La donna non avrebbe riportato ferite e sino a ieri sera non risultava essere stata presentata alcuna denuncia nei confronti dell’aggressore. Resta comunque la gravità di una scena avvenuta in un luogo particolarmente frequentato proprio durante la serata di Ferragosto, quando nella zona erano presenti numerose famiglie.

La situazione avrebbe potuto degenerare ulteriormente se non fosse stato per l’intervento delle persone presenti e, in un secondo momento, dei barracelli e dei carabinieri.

Di mattina

Quello della serata non è stato l’unico momento di tensione vissuto a Maddalena Spiaggia nel corso del Ferragosto. Già nella mattinata, infatti, i barracelli erano dovuti intervenire sull’arenile per sedare un’altra diatriba fisica.

Secondo una prima ricostruzione, una turista spagnola sarebbe intervenuta per difendere un’amica oggetto di un pesante apprezzamento da parte di un altro bagnante. Dalle parole si sarebbe passati rapidamente al confronto fisico e a una vera colluttazione. L’intervento degli agenti ha permesso di riportare la calma e di impedire che l’episodio coinvolgesse altre persone.

Agitazione

Due episodi distinti che hanno segnato una giornata di Ferragosto tutt’altro che tranquilla sulla spiaggia di Maddalena e che hanno richiesto, in più occasioni, l’intervento di chi era impegnato nel controllo del territorio.

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