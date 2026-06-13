Aggredisce il rivale, 50enne in cella  

Voleva farsi giustizia da sé dopo il furto di una catenina d’oro, subito dal figlio. Rintracciato il presunto mandante del colpo, i ruoli si sono ben presto capovolti: da vittima è diventato aggressore e alla fine Filippo Piga, 50 anni residente a Bosa, è stato arrestato con le accuse di rapina aggravata e lesioni personali. L’uomo adesso è a disposizione della magistratura, nelle prossime ore comparirà davanti al giudice per l’udienza di convalida.

La storia

Tutto è successo due giorni fa a Bosa dopo che Piga era riuscito a individuare l’uomo che, secondo la sua personale ricostruzione, avrebbe organizzato il furto di una catenina in oro ai danni del figlio. Dopo averlo cercato invano nei luoghi frequentati abitualmente, è riuscito a rintracciarlo all’interno di un bar. Fra i due si è subito accesa una discussione molto animata, tanto che il gestore del locale ha cercato di calmare gli animi e riportare un po’ di ordine, invitando poi i due ad allontanarsi dal bar. Una volta in strada, la situazione è degenerata e la tensione è salita alle stelle: sono volati insulti, poi Piga ha picchiato violentemente il rivale, riuscendo anche a strappargli una catenina in oro che teneva al collo. Subito si è allontanato a bordo di un’auto facendo perdere le proprie tracce, nel frattempo il titolare del bar ha lanciato l’allarme e chiesto l’intervento dei carabinieri.

Le indagini

I militari della stazione di Bosa sono subito intervenuti e hanno ricostruito l’accaduto grazie alle immagini delle telecamere che hanno immortalato i vari momenti dell’aggressione. Sono stati sentiti anche numerose persone che hanno assistito alla scena e poco dopo i militari hanno rintracciato l’aggressore che è stato arrestato in flagranza per rapina aggravata e lesioni personali. Dal comando dei carabinieri ricordano che il procedimento penale nei confronti del 50enne è nella fase delle indagini preliminari, la sua effettiva responsabilità sarà vagliata nel corso del processo.

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