VaiOnline
Bosa.
14 giugno 2026 alle 00:32

Aggredisce il rivale, 50enne in cella  

L’uomo gli ha strappato una catenina in oro che teneva al collo 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Voleva farsi giustizia da sé dopo il furto di una catenina d’oro, subito dal figlio. Rintracciato il presunto mandante del colpo, i ruoli si sono ben presto capovolti: da vittima è diventato aggressore e alla fine Filippo Piga, 50 anni residente a Bosa, è stato arrestato con le accuse di rapina aggravata e lesioni personali. L’uomo adesso è a disposizione della magistratura, nelle prossime ore comparirà davanti al giudice per l’udienza di convalida.

La storia

Tutto è successo due giorni fa a Bosa dopo che Piga era riuscito a individuare l’uomo che, secondo la sua personale ricostruzione, avrebbe organizzato il furto di una catenina in oro ai danni del figlio. Dopo averlo cercato invano nei luoghi frequentati abitualmente, è riuscito a rintracciarlo all’interno di un bar. Fra i due si è subito accesa una discussione molto animata, tanto che il gestore del locale ha cercato di calmare gli animi e riportare un po’ di ordine, invitando poi i due ad allontanarsi dal bar. Una volta in strada, la situazione è degenerata e la tensione è salita alle stelle: sono volati insulti, poi Piga ha picchiato violentemente il rivale, riuscendo anche a strappargli una catenina in oro che teneva al collo. Subito si è allontanato a bordo di un’auto facendo perdere le proprie tracce, nel frattempo il titolare del bar ha lanciato l’allarme e chiesto l’intervento dei carabinieri.

Le indagini
I militari della stazione di Bosa sono subito intervenuti e hanno ricostruito l’accaduto grazie alle immagini delle telecamere che hanno immortalato i vari momenti dell’aggressione. Sono stati sentiti anche numerose persone che hanno assistito alla scena e poco dopo i militari hanno rintracciato l’aggressore che è stato arrestato in flagranza per rapina aggravata e lesioni personali. Dal comando dei carabinieri ricordano che il procedimento penale nei confronti del 50enne è nella fase delle indagini preliminari, la sua effettiva responsabilità sarà vagliata nel corso del processo.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

Il conflitto

Iran-Usa, intesa raggiunta Incerti i tempi della firma

Casa Bianca e Pakistan spingono per chiudere oggi Ma i pasdaran frenano: «Sarà nei prossimi giorni» 
Il dibattito

«Case di comunità, l’accordo si farà»

Il ministro Schillaci: gli operatori sanitari protagonisti del cambiamento 
Cristina Cossu
Il congresso

«Forza Italia si candida a guidare l’Isola»

Dopo le divisioni Tajani rilancia il partito e guarda già alle prossime elezioni regionali 
Roberto Murgia
La polemica

Il caso Punta Molentis, ammessi 90 ombrelloni e uno solo per famiglia

Nuova ordinanza dopo il giro di vite: la spiaggia divisa in postazioni fisse 
Gianni Agus
Debutto

Vannacci: «Fieri di essere la feccia»

Remigrazione e attacchi a Forza Italia: il battesimo di Futuro nazionale 