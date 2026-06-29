VaiOnline
Il caso.
30 giugno 2026 alle 00:22

Aeroporto, maxi ritardo del volo per Lourdes: «Disagi inaccettabili» 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

«Una vergogna. Persone con disabilità, anziani e bambini abbandonati per ore e ore in aeroporto per un ritardo nel volo inaccettabile». Nello scalo di Elmas i disagi per i trasporti colpiscono tutti. Anche le associazioni Unitalsi e Oftal che accompagnano i malati a Lourdes: e ieri non sarebbe servito un miracolo per permettere a circa 300 persone di partire alle 14,30 con un volo della compagnia Alba Star, decollato invece alle 21. Un ritardo che ha costretto così i passeggeri a rimanere in aeroporto, con l’imbarco dei bagagli già avvenuto, per oltre otto ore.

Lo sfogo

«C’è chi aveva bisogno di presidi sanitari per l’igiene personale e non poteva utilizzarli perché erano, come da prassi, nei bagagli imbarcati», è lo sfogo dei volontari bloccati a Elmas in attesa dell’arrivo del charter che li avrebbe dovuti portare a Lourdes. «Ci sono persone con problemi di salute e situazioni fisiche complicate, perché in barella o in sedia a rotelle. Disumano dover restare così tante ore senza poter avere un aiuto». Soltanto il grande sacrificio dei volontari, degli accompagnatori e dei barellieri ha permesso di ridurre un minimo i disagi.

I gruppi si sono ritrovati ieri verso le 12,30 per le operazioni di imbarco. Poi sono iniziati i problemi. Un ritardo, seguito da un altro e l’annuncio della partenza poco prima delle 21. Intanto i passeggeri, provenienti da diverse parti della Sardegna (Cagliari, Oristanese e centro dell’Isola), hanno dovuto affrontare enormi disagi. Verso le 19,30 è stata distribuita a tutti della pizza. Ma lo sguardo dei passeggeri delle associazioni è sempre rimasto rivolto al tabellone con gli orari dei voli nella speranza di non ricevere ulteriori cattive notizie. Alla fine il decollo alle 21. Con l’arrivo di notte a Lourdes.

Il volo easyJet

Disagi che fanno il paio con quelli dei passeggeri del volo easyJet Eju1841 da Bordeaux a Cagliari di venerdì scorso, cancellato a pochi minuti dall’orario di partenza (le 19.10) quando 200 sardi erano già al gate in attesa dell’imbarco, «non ha potuto operare a causa di restrizioni del controllo del traffico aereo, che hanno portato l’equipaggio a raggiungere i limiti di ore operative previsti dalle normative di sicurezza».

Lo spiega la stessa compagnia, che aggiunge come si sia trattato di una circostanza al di fuori del proprio controllo: «Ci scusiamo per il disagio arrecato», la nota di easyJet.

«Abbiamo offerto ai clienti un rimborso o la possibilità di essere riprotetti gratuitamente su un volo alternativo, oltre a garantire sistemazione in hotel e pasti per coloro che ne avevano bisogno. Abbiamo inoltre informato i clienti che hanno organizzato autonomamente soluzioni alternative che verranno rimborsati per eventuali spese ragionevoli sostitute». Per i passeggeri, molti dei quali di rientro da un pellegrinaggio a Lourdes, il ritorno in Sardegna è avvenuto con oltre 24 ore di ritardo attraverso voli alternativi e scali.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Todde: per sostituirli ricorreremo a incentivi e contratti a termine

Addio ai medici a gettone, pronto soccorso sguarniti

Personale sanitario supplente, l’Anticorruzione: «In due anni l’Isola ha speso quasi 330 milioni» 
Marco Noce
Meteo

«Rischiamo un’estate infernale»

Cagliari da bollino rosso nonostante l’allerta temporali in quasi tutta l’Isola 
Roberto Carta
La carriera

Il Palio parla sardo: 7 fantini in corsa

“Tittia” scelto dalla contrada dell’Aquila per il “suo” Diodoro 
Giuseppe Deiana
Giustizia

Trasferiti i primi boss: «Entro l’anno l’Isola sarà la terra dei 41 bis»

Al via il piano Kairos per distribuire i 750 condannati al carcere duro 
e.fr.
L’intervista

Meloni torna in tv: «La destra al Colle, tabù da superare»

La premier ospite a Rete 4 Renzi: vuole il Quirinale 