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09 settembre 2026 alle 00:36

Aeroporti britannici di nuovo in tilt: «È un guasto tecnico» 

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Londra. Ritorna puntuale l’incubo del trasporto aereo nel Regno Unito dopo che un «guasto tecnico» ha causato il blocco delle partenze in diversi scali, inclusi quelli londinesi di Heathrow e Gatwick, con la conseguente cancellazione di oltre 600 voli per tante compagnie, come British Airways e Ryanair, e forti disagi per i passeggeri. L’allarme generalizzato è stato dato dall’autorità del traffico aereo (Nats), che ha riscontrato un problema nel proprio sistema di elaborazione dei piani di volo, rendendo quindi impossibili i decolli su larga scala: oltre agli aeroporti della capitale britannica sono stati coinvolti quelli di Aberdeen, Edimburgo, Manchester, Birmingham, Bristol, Southend, dell’Isola di Man e di Jersey. Inevitabili sono state le ricadute pure sugli scali internazionali, fra cui Dublino, Parigi e altre città nel resto d’Europa. Gli ingegneri di Nats hanno lavorato per risolvere «il più rapidamente possibile» il glitch ai sistemi informatici, che per ora non viene ricondotto a ipotetici attacchi hacker o magari alle ombre di guerra ibrida russa rilanciate di recente nel Regno e nel resto d’Europa sullo sfondo del conflitto in Ucraina. L’ente, al centro di forti critiche per casi di blocchi del traffico aereo simili, si è scusato per i disagi causati e ha annunciato un graduale ritorno alla normalità con il sistema che nel tardo pomeriggio è stato riavviato mentre in serata continuavano a persistere i contraccolpi legati al blocco. Sulla vicenda l’Autorità per l’aviazione civile del Regno Unito ha chiesto un «rapporto completo». Il caos nei cieli ha colpito anche la squadra dell’Arsenal: il volo per Napoli, dove i Gunners devono giocare oggi una partita di Champions League, ha subito un ritardo. Dura la reazione di compagnie come Wizz Air e Ryanair. «Un fornitore di infrastrutture nazionali critiche non dovrebbe paralizzare ripetutamente il sistema aeronautico. Nats, nella sua forma attuale, non è assolutamente adeguato allo scopo», si legge in una dichiarazione rilanciata da Sky News.

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