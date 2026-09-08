Aeroporti britannici di nuovo in tilt: «È un guasto tecnico» 

Londra. Ritorna puntuale l’incubo del trasporto aereo nel Regno Unito dopo che un «guasto tecnico» ha causato il blocco delle partenze in diversi scali, inclusi quelli londinesi di Heathrow e Gatwick, con la conseguente cancellazione di oltre 600 voli per tante compagnie, come British Airways e Ryanair, e forti disagi per i passeggeri. L’allarme generalizzato è stato dato dall’autorità del traffico aereo (Nats), che ha riscontrato un problema nel proprio sistema di elaborazione dei piani di volo, rendendo quindi impossibili i decolli su larga scala: oltre agli aeroporti della capitale britannica sono stati coinvolti quelli di Aberdeen, Edimburgo, Manchester, Birmingham, Bristol, Southend, dell’Isola di Man e di Jersey. Inevitabili sono state le ricadute pure sugli scali internazionali, fra cui Dublino, Parigi e altre città nel resto d’Europa. Gli ingegneri di Nats hanno lavorato per risolvere «il più rapidamente possibile» il glitch ai sistemi informatici, che per ora non viene ricondotto a ipotetici attacchi hacker o magari alle ombre di guerra ibrida russa rilanciate di recente nel Regno e nel resto d’Europa sullo sfondo del conflitto in Ucraina. L’ente, al centro di forti critiche per casi di blocchi del traffico aereo simili, si è scusato per i disagi causati e ha annunciato un graduale ritorno alla normalità con il sistema che nel tardo pomeriggio è stato riavviato mentre in serata continuavano a persistere i contraccolpi legati al blocco. Sulla vicenda l’Autorità per l’aviazione civile del Regno Unito ha chiesto un «rapporto completo». Il caos nei cieli ha colpito anche la squadra dell’Arsenal: il volo per Napoli, dove i Gunners devono giocare oggi una partita di Champions League, ha subito un ritardo. Dura la reazione di compagnie come Wizz Air e Ryanair. «Un fornitore di infrastrutture nazionali critiche non dovrebbe paralizzare ripetutamente il sistema aeronautico. Nats, nella sua forma attuale, non è assolutamente adeguato allo scopo», si legge in una dichiarazione rilanciata da Sky News.

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