Aereo dirottato ad Alghero per maltempo: l’arrivo a Elmas di notte 

La partenza in orario alle 13,30 dall’aeroporto di Parigi Beauvais, poi quando il volo Ryanair del giorno di Santo Stefano ha raggiunto il centro Sardegna, lo stop provvisorio per il maltempo, con fulmini e grandinate nel Cagliaritano con il rischio di non poter atterrare a Elmas. Alla fine l’aereo, dopo aver girato un po’ nell’Oristanese, è stato dirottato su Alghero. Per i passeggeri a bordo, molti turisti ma anche tanti sardi in rientro dalle vacanze, sono così iniziati i disagi.

«L’atterraggio ad Alghero», racconta uno dei passeggeri, «è avvenuto alle 16,18. A questo punto, dopo un po’ di attesa a bordo, siamo stati fatti sbarcare e lasciati da soli senza indicazioni concrete. È stato comunicato che ci sarebbe stato un trasferimento all’aeroporto di Cagliari Elmas». Tre i bus arrivati verso le 17 con la partenza e l’arrivo nello scalo cagliaritano alle 20,30». La sfortunata coincidenza per i passeggeri è stato il passaggio dei maltempo proprio nella fascia oraria dell’arrivo a Cagliari, poi saltato proprio per le condizioni meteo pessime e che non avrebbero garantito un atterraggio in sicurezza. «La compagnia Ryanair», fanno sapere ancora i passeggeri, «non acconsente al rimborso perché il ritardo non è superiore alle cinque ore, visto l’atterraggio ad Alghero».

RIPRODUZIONE RISERVATA