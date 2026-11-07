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I protagonisti.
08 novembre 2026 alle 00:21

Adopo ora fa magie: «Premiato il lavoro di un gruppo solido»  

Il centrocampista al primo centro: «Siamo felici per questo successo» 
Calgliari's players celebrate the victory after the Italian Serie A soccer match Cagliari calcio vs Frosinone at the Unipol Domus in Cagliari, Italy, 7 November 2026. ANSA/FABIO MURRU
Calgliari's players celebrate the victory after the Italian Serie A soccer match Cagliari calcio vs Frosinone at the Unipol Domus in Cagliari, Italy, 7 November 2026. ANSA/FABIO MURRU
Calgliari's players celebrate the victory after the Italian Serie A soccer match Cagliari calcio vs Frosinone at the Unipol Domus in Cagliari, Italy, 7 November 2026. ANSA/FABIO MURRU

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L’uomo giusto al momento giusto. Michel Adopo sceglie una giornata dal significato speciale per lasciare il segno, quella in cui Cagliari e l’Unipol Domus rendono omaggio al mito Gigi Riva, nel giorno in cui Rombo di Tuono avrebbe compiuto 82 anni.

In vetrina

Il centrocampista francese firma il gol che regala al Cagliari una vittoria che mancava da ben cinque partite. Suo il destro che al 38’ ha piegato il Frosinone, un tiro potente all’incrocio, una magia imprendibile per Palmisani. Primo gol stagionale per il centrocampista rossoblù e terzo con la maglia del Cagliari. Tre punti pesanti, che hanno fermato la lunga e prolifica corsa del Frosinone e che portano gli uomini di Pisacane a quota 16 punti in classifica, consentendo alla squadra rossoblù di affrontare la sosta con più serenità, nella speranza di recuperare qualcuno dalla lunga lista degli infortunati. Adopo non si autocelebra, anzi pensa alla grinta e al sacrificio messi in campo dal gruppo: «Abbiamo fatto un grande lavoro di squadra e una grande prestazione», racconta a fine gara. «Arrivavamo da un momento difficile, nel quale abbiamo sofferto e non raccolto quanto meritavamo», ammette il francese ripensando alle ultime settimane caratterizzate da quattro sconfitte consecutive che hanno complicato il cammino del Cagliari, nonostante le buone prestazioni mostrate specialmente contro la Lazio. In mezzo al campo forza, corsa, grinta, disponibilità al sacrificio e quella concretezza sotto porta che spesso è mancata. Una giocata decisiva nata dalla bella intesa col suo compagno Mendy. «Sapevamo di affrontare una delle squadre più in forma del campionato: con il tecnico avevamo preparato bene la partita, tutti conoscevamo ciò che avremmo dovuto fare e abbiamo seguito le sue indicazioni», racconta riferendo i retroscena della vittoria.

L’uomo del mese

Una soddisfazione personale che assume un valore ancora più importante perché arriva a coronamento di un periodo particolarmente positivo per il centrocampista francese. Prima del fischio d’inizio, Adopo ha infatti ricevuto il premio di miglior rossoblù del mese di ottobre. A conferma di un momento importante per il francese, fatto di crescita, di continuità, tenacia e grandi responsabilità nell’undici di Pisacane che ha puntato sempre su di lui a centrocampo o in posizione più avanzata accanto a Maldini. Ora il giocatore si gode il momento: «Siamo tutti felicissimi per questa vittoria».

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