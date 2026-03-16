Adesca sei ragazzine: denunciato un 47enne 

«Venite con me e stiamo insieme». Una frase da far gelare il sangue quella rivolta da un uomo a sei ragazzine minorenni tra gli 11 e 12 anni. Ma gli inviti, espliciti, sono proseguiti. «Se vi va, salite sul furgone e passiamo del tempo insieme». E ancora altre frasi, mentre seguiva le giovanissime nelle strade di Sanluri. Alla fine, spaventate e preoccupate, le sei minori si sono rifugiate in un bar, chiedendo aiuto. Immediata la chiamata del titolare del locale al 112 e l’arrivo delle pattuglie del nucleo radiomobile della compagnia di Sanluri. I militari hanno impiegato poco per rintracciare l’uomo, un 47enne residente in un Comune vicino: è stato denunciato per molestie nei confronti di minorenni. Ma le indagini vanno avanti per capire se ci possano essere altri risvolti o precedenti.

Il silenzio

Una vicenda molto delicata perché vede come vittime delle ragazzine in fase preadolescenziale e molto probabilmente un uomo con dei problemi di salute: per questo il giornale non pubblica ulteriori elementi che possano rendere identificabili il presunto molestatore e soprattutto le minorenni. L’episodio, dalle poche informazioni che filtrano, sarebbe avvenuto domenica pomeriggio. Il gruppetto di amiche si trovava nel centro di Sanluri per trascorrere un po’ di tempo insieme. Improvvisamente un uomo di mezza età si è avvicinato – questa la ricostruzione fatta per ora dai carabinieri della locale compagnia – per chiedere un’informazione. Poi ha iniziato a fare degli inviti alle ragazzine: «Volete venire con me?». E ancora: «Potremmo andare a fare un giro con il mio furgone e restiamo un po’ insieme». L’uomo, nonostante i ripetuti no delle minori, le ha seguite, diventando insistente con le richieste.

La fuga

Le vittime hanno iniziato ad aver paura di quell’uomo, apparso anche molto strano nel suo modo di muoversi e di parlare. Così sono riuscite a trovare riparo in un bar. Una volta all’interno hanno raccontato tutto al titolare che ha chiamato il 112 per segnalare quanto successo. I carabinieri, intervenuti subito, hanno raccolto le testimonianze delle ragazzine, risalendo subito al 47enne, conosciuto anche per alcuni suoi precedenti. Raggiunto mentre era a bordo del suo furgone, è stato per ora denunciato. Ma le indagini, coordinate dalla Procura di Cagliari in collaborazione con quella per i minorenni, potrebbero avere ulteriori sviluppi.

RIPRODUZIONE RISERVATA