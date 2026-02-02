VaiOnline
Il lutto.
03 febbraio 2026 alle 00:31

Addio alla psicoterapeuta Maria Rita Parsi, paladina dei diritti di bambini e adolescenti 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Roma. Psicologa, psicopedagogista, psicoterapeuta, docente universitaria, saggista, giornalista e scrittrice. Maria Rita Parsi, scomparsa ieri improvvisamente a 78 anni, era tutto questo, ma era soprattutto la paladina dei diritti di bambini e adolescenti. Lavorò nell’Osservatorio nazionale per l’infanzia e l’adolescenza e nel Comitato Onu sui diritti del fanciullo, firmò oltre 100 opere e portò il suo sapere su tv e giornali. Nel 2005 fondò il “Movimento Bambino”, una onlus contro ogni abuso e per una cultura del rispetto dei minori, e promosse la Carta di Alba contro i pericoli incontrollati della rete. Fondatrice della Scuola Italiana di Psicoanimazione, fu lei a elaborare questa metodologia - applicabile in ambito psicologico, socio-pedagogico e psicoterapeutico - che unisce elementi di psicologia e tecniche di animazione come le tecniche artistiche (disegno, teatro, movimento) per favorire l'espressione delle emozioni e la crescita personale.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Calcio

Il Cagliari saluta Luperto e Luvumbo

l Gaggini, Pilia
Il progetto

Einstein Telescope, prime assunzioni

Alessandro Cardini (Infn): «È fondamentale coinvolgere il territorio» 
Mariangela Dui
Il dopo Harry

«L’economia sarda ripartirà con noi»

Tajani a Cagliari, Todde lo accoglie: «Grazie per la fattiva collaborazione» 
Alessandra Carta
La storia

L’angelo Meloni come il sindaco Melas

Nel 2003 il volto del primo cittadino di San Gavino sul portale della chiesa 
Mariella Careddu
Riforma

Il pacchetto sicurezza in Consiglio dei ministri «L’opposizione collabori»

L’ipotesi: “scudo” dalle indagini per tutti, non solo per gli agenti 