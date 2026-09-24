Addio ad Antonello Dessì, storico sindacalista e politico 

È morto ieri all’età di 79 anni Antonello Dessì, noto calciatore, scrittore, sindacalista ma soprattutto politico della storia recente della Città e della provincia del Sulcis Iglesiente. Dopo una brillante carriera da calciatore, che lo ha portato a militare tra le fila delle principali squadre del territorio Antonello, così come ha voluto ricordare l’amministrazione comunale elencando il suo percorso civico «si è dedicato al sindacato, dove ha ricoperto il ruolo di segretario generale della Cisl del Sulcis Iglesiente e poi far parte della segreteria regionale e del direttivo nazionale. Negli anni successivi, in politica, il suo nome è legato al Psi. Nei primi anni 90 fu responsabile della segreteria del socialista Paolo Fogu, Sottosegretario di Stato per il Bilancio e la programmazione economica». Per tutto il primo decennio di questo secolo il suo nome è fortemente legato alla politica della città di Carbonia e del territorio. A partire dal 2001 diventa assessore alla Programmazione e al Bilancio del comune del Comune di Carbonia, durante la giunta guidata da Salvatore Cherchi che lo confermerà nel 2006. Dessì trasferisce poi il suo impegno politico in Provincia prima come capo di gabinetto, e poi come assessore alla Programmazione e al Bilancio nella giunta guidata da Piefranco Gaviano sino al 2010. Tore Cherchi lo ricorda così: «Sono molto rattristato della sua scomparsa. Antonello Dessì aveva capacità di progettare il futuro e infatti è stato un ottimo assessore alla programmazione». E Pierfranco Gaviano aggiunge: «è stato per noi un punto di riferimento importante. Per lui la Provincia non doveva essere uno strumento burocratico ma una cabina di regia per la programmazione territoriale».



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